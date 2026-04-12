Incendio in corso Matteotti a Latina, fiamme da un fornello da campeggio: 30enne intossicato

Un 30enne intossicato trasportato in ospedale è il bilancio di un incendio scaturito in corso Matteotti a Latina. Le fiamme sono partite da un fornello da campeggio.

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Un incendio è divampato all'interno di un'abitazione in corso Matteotti a Latina. Il rogo è scaturito nella mattinata di oggi, domenica 12 aprile. Un trentenne è rimasto intossicato dal fumo e ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche in ospedale. Le fiamme sono partite da un fornello da campeggio che si trovava in cucina. Presenti i vigili del fuoco.

Le fiamme partite da un fornello da campeggio

Secondo quanto ricostruito finora l'allarme è scattato questa mattina. Un fornello da campeggio era in funzione nella cucina dell'appartamento quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, le fiamme si sono diramate all'ambiente circostante. In breve tempo si è sviluppato un incendio, che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa del Comando provinciale di Latina, nell'abitazione all'indirizzo indicato sono giunti i pompieri, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo, domandolo in poco tempo.

Uomo intossicato dal fumo

Sul posto è giunto anche il personale sanitario con l'ambulanza, che ha preso in carico il trentenne intossicato dal fumo e lo ha trasportato all'ospedale di Latina, per le cure del caso. Da quanto si apprende fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi.

Presenti i carabinieri della Compagnia di Latina, che hanno svolto gli accertamenti del caso. Terminate le operazioni di spegnimento dell'incidendio c'è stata la conta dei danni: le fiamme hanno provocato solo lievi danni ad alcuni arredi della cucina, ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato che si propagassero al resto della casa, creando danni maggiori.