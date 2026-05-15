Incendio nella clinica Nomentana Hospital a Fonte Nuova, le fiamme partite da un cortocircuito

Nomentana Hospital

Un incendio è divampato nella clinica Nomentana Hospital in largo Berloco, in zona Fonte Nuova nel Comune di Guidonia Montecelio. Il rogo si è sprigionato nella mattinata di oggi, venerdì 15 maggio, in provincia di Roma. Momenti concitati nella clinica, a generare le fiamme sarebbe stato, secondo quanto appreso, un cortocircuito. Il fuoco è scaturito nei locali tecnici della struttura. Nella clinica sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Fortunatamente da quanto si apprende non si registrano feriti, i danni alla struttura sono ancora da quantificare. I vigili del fuoco al termine delle operazioni hanno fatto un sopralluogo.

Secondo le informazioni apprese l'allarme è scattato nella mattinata di oggi, quando il personale di turno nella clinica ha avvertito un odore di bruciato. A seguito delle verifiche è partita subito la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta d'intervento per un incendio in corso al Nomentana Hospital.

Ricevuta la segnalazione, sul posto sono arrivati i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Monterotondo. I militari intervenuti tempestivamente hanno spento le fiamme usando estintori forniti dal personale della struttura sanitaria. Hanno così scongiurato che l'incendio si estendesse, evitando ulteriori conseguenze, in attesa che arrivassero i pompieri. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma hanno successivamente spento le fiamme. Nell'incendio non è rimasto ferito nessuno, la quantificazione dei danni è ancora in corso.