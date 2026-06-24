Violenta grandinata su Roma, allerta meteo gialla della Protezione Civile per tutta la serata

La protezione civile ha diramato l’allerta meteo gialla su Roma e il Lazio per la serata di mercoledì 24 giugno. Grandinate sulla Capitale.

Non solo il caldo torrido, a Roma e nel Lazio stanno arrivando anche forti temporali estivi con anche grandinate che hanno iniziato a colpire la Capitale nei quartieri a Sud. Le precipitazioni dovrebbero continuare anche in serata, infatti, la protezione civile ha diramato l'allerta meteo di colore giallo su tutto il territorio regionale a partire dal pomeriggio di mercoledì 24 giugno 2026 e "per le successive 3-6 ore". Un provvedimento che si somma a quello Dipartimento di Epidemiologia del servizio sanitario della Regione Lazio, che, nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della Salute, ha emesso il bollino rosso per il rischio di ondate di calore a partire da oggi e fino a venerdì 26 giugno 2026.

Allerta meteo gialla, grandinate a Roma Sud

Grossi chicchi di grandine hanno iniziato a cadere a partire dalla zona sud di Roma, da Garbatella al Tuscolano. "Sembravano proiettili", ha detto una lettrice a Fanpage.it. In mattinata la protezione civile del Lazio ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per "precipitazioni isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati". Le misure di contrasto per "ordinaria criticità idrogeologica per temporali" sono state approntate in tutto il territorio regionale e in tutte le cinque province "tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua". La situazione dovrebbe rientrare a partire dalla notte.