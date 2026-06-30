Caldo da bollino rosso oggi e domani a Roma, temperature in calo da giovedì 2 luglio

Il Ministero della Salute conferma il bollino rosso fino a mercoledì 1 luglio. Da giovedì il caldo concederà una tregua: massime percepite fino a 33 gradi e livello di allerta ridotto.

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Saranno ancora due giorni da bollino rosso, poi, giovedì 2 luglio, la situazione migliorerà con le temperature che si abbasseranno. Il termometro arriverà a 36 gradi centigradi fra oggi e domani, con una temperatura percepita altrettanto alta. Giovedì, invece, si tornerà a respirare con anche il livello di allerta che passerà al bollino giallo.

Il bollettino del Ministero della Salute

Nell'ultimo bollettino ondate di calore, emesso dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero della Salute, le giornate di martedì 30 giugno e di mercoledì 1 luglio sono contrassegnate dal rosso che indicano "condizioni a elevato rischio che persistono per tre o più giorni". L'ultimo di questi sarà il primo giorno di luglio, mentre per giovedì 2 il livello di attenzione scenderà a ‘giallo': attenzione, quindi, ma non temperature che possono avere effetti negativi sulle condizioni di salute della popolazione.

Caleranno anche le temperature. Alle 8.00 del mattino si preannunciano 27 gradi centigradi a Roma. Alle 14, il momento della giornata in cui in genere le temperature sono più alte, si arriverà a 30 °C. La temperatura massima percepita, quindi tenendo conto della temperatura dell'aria e dell'umidità relativa, si fermerà a "solo" 33 gradi. Si suderà ancora, ma senza il livello di rischio che ha segnato gli ultimi sette giorni.

Affrontare le ondate di calore a Roma

Il fenomeno delle ondate di calore può avere effetti negativi anche sulla salute di persone sane e attive e non solo sulle categorie più a rischio come gli anziani, i bambini piccoli e chi è affetto da malattie croniche. Inoltre, più l’ondata di calore dura nel tempo, maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

In previsione del fenomeno in città, il sindaco Roberto Gualtieri a maggio ha emesso un'ordinanza con misure straordinarie da applicare nelle giornate di bollino rosso. Tutte le strutture di proprietà di Roma Capitale dotate di sistemi di raffrescamento saranno aperte al pubblico: biblioteche, centri anziani, aule studio e altro. Sui luoghi di lavoro della pubblica amministrazione o dei servizi pubblici, nella fascia oraria fra le 12.30 e 16.00, dovranno essere previste pause in zone ombreggiate o raffrescate, utilizzando anche ventilatori o nebulizzatori. Nello scorso fine settimana, per le temperature altissime, la protezione civile ha messo in campo cannoni nebulizzatori anche su via dei Fori Imperiali, per offrire ristoro dal caldo ai turisti in una delle aree del centro meno ombreggiate.