Pioggia a Roma: vento, tuoni e temporale improvviso oggi nella Capitale

Bomba d’acqua improvvisa a Roma dove, dopo una mattinata di sole e caldo intenso, è arrivata la pioggia. Attenzione, però: le temperature non sono destinate ad alzarsi.

Pochi minuti appena di pioggia e le acque diventano fiumi. È quanto sta succedendo a Roma nel pomeriggio di oggi, 22 giugno 2026, dopo un'intera mattinata di sole e caldo. È bastato poco tempo a far cambiare il clima: si sono prima avvicinate le nuvole scure che hanno creato una buia atmosfera, poi si è alzato il vento. Poco dopo è iniziato a piovere forte.

Neanche un'ora dopo era tutto già finito. "Finalmente è arrivata la pioggia", scrivono alcuni sui social network. Ma è soltanto un'illusione: dopo il temporale le temperature non soltanto non si sono abbassate, ma sembra che faccia addirittura più caldo con il picco, atteso oggi e domani, martedì 23 giugno, di 36 gradi centigradi.

Dove piove oggi a Roma: temporali a Roma Nord

Le perturbazioni hanno interessato soprattutto i quadranti più a Nord della Capitale, da quello di Roma Nord Ovest alla zona di corso Francia, fino ai territori immediatamente esterni dal Grande Raccordo Anulare e della città di Roma come, ad esempio, la zona del comune di Monterotondo a pochi passi dalla Capitale. A poco a poco, però, le piogge stanno colpendo anche le parti più interne e centrali della città.

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Il temporale da calore: la spiegazione del meteorologo

Le temperature restano tropicali. Come aveva già spiegato il meteorologo Flavio Galbiati prima del weekend, le temperature minime restano elevate anche di notte, soprattutto nelle zone urbane dove i gradi percepiti sono sempre maggiori rispetto a quelli riportati realmente dal termometro. Le alte temperature, inoltre, non sono destinate a scendere con i temporali.

"Si tratta di temporali di calore o termoconvettivi: non nascono dall'arrivo di una perturbazione o di un fronte freddo, ma in montagna o nelle zone limitrofe. Si creano nei bassi strati atmosferici, dove l'aria molto calda e molto umida tende a salire in quota e a formare nuvole innocui o cumuli, da cui nascono temporali, alcuni dei quali anche abbastanza intensi e con possibili grandinate".