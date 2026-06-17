Temporale a Roma, oggi in città acquazzone improvviso e tuoni

Un acquazzone oggi pomeriggio ha sorpreso Roma: un po’ d’instabilità con pioggia e temporali.

Maltempo a Roma (Immagine di repertorio La Presse)

Un temporale ha imperversato su Roma nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 giugno. Prima un acquazzone improvviso si è abbattuto sulla città, a seguirlo diversi lampi e tuoni. Un temporale tipicamente estivo, breve pausa alle belle giornate, che si stanno succedendo in questo giugno. Ad anticipare l'instabilità sul Lazio è già stato il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati che, intervistato da Fanpage.it qualche giorno fa, ha spiegato cosa avremmo dovuto attenderci nel corso della settimana.

Pioggia e temporali sono una breve parentesi

Piogge e temporali di oggi sul Lazio saranno tuttavia solo una breve parentesi al bel tempo di queste settimane, che precedono l'entrata dell'estate, domenica 2 giugno. Oggi è una giornata all'insegna dell'instabilità su parte della regione, spiega Galbiati. "Con temporali anche intensi nella zona appennininica e, più in generale, nelle zone interne, che potrebbero spingersi anche sul Frusinate e sul Basso Lazio. Domani, giovedì 18 giugno, l'instabilità si attenua, con qualche isolato e breve temporale pomeridiano solo in Appennino". Roma non dovrebbe essere interessata al maltempo.

Temperature in aumento, il picco tra domenica e inizio settimana

Le temperature a Roma e nel Lazio continuano ad aumentare. Il picco del caldo è atteso nel weekend, specialmente tra domenica 21 e lunedì 22 giugno, con massime che arriveranno a toccare i 35 gradi in città nelle ore centrali. A crescere saranno anche le minime, che di notte non scenderanno al di sotto dei 20 gradi: dunque avremo "notti tropicali".