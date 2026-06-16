A Roma nel weekend arriva la prima ondata di caldo estremo: temperature oltre i 35 gradi e notti tropicali

Temperature oltre i 35 gradi a Roma e notti tropicali sono le previsioni del meteo nel Lazio. Ad attenderci nel weekend la prima vera ondata di caldo intenso.

Caldo a Roma (Foto La Presse)

La prima vera ondata di caldo a Roma e nel Lazio arriverà nel weekend di sabato 20 e domenica 21 giugno e durerà almeno fino all'inizio della prossima settimana. A spiegarci cosa dobbimo attenderci nei prossimi giorni sul fronte delle temperature è il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati. "I valori aumentano gradualmente, l'alta pressione subtropicale si rinforza, portando aria molto calda, che affluirà sull'Italia e ci accompagnerà almeno per la prima parte della prossima settimana".

Ma quali saranno le giornate peggiori? "Guardando le mappe della temperatura dell'aria il picco del caldo si attende specialmente nelle giornate di domenica, lunedì e martedì, quando nella Capitale le temperature massime arriveranno a 35 gradi. Si tratta di valori che verranno probabilmente registrati dalla stazione meteo ufficiale, ma in città con l'effetto dell'isola di calore e gli edifici, saranno anche maggiori. Si parla comunque di temperature ben oltre la norma".

Domani e giovedì sul Lazio possibili temporali

Domani, mercoledì 17 giugno, sarà una giornata all'insegna dell'instabilità su parte della regione, spiega Galbiati. "Si attendono temporali anche intensi nella zona appennininica e, più in generale, nelle zone interne, che potrebbero spingersi anche sul Frusinate e sul Basso Lazio. Giovedì 18 giugno l'instabilità si attenua, con qualche isolato e breve temporale pomeridiano solo in Appennino".

Sole e caldo intenso nel weekend, "notti tropicali"

A partire da venerdì 19 giugno e nel weekend, spiega l'esperto, "il tempo sarà stabile sull'intero territorio del Lazio, con il rafforzamento dell'alta pressione, sole e caldo intenso. In aumento anche le temperature minime, ciò significa che di notte farà più caldo. Le minime infatti non scenderanno al di sotto dei 20 gradi neanche nelle ore notturne: nei prossimi giorni e almeno fino all'inizio della prossima settimana ci attendono notti tropicali". Il caldo intenso potrebbe registrare una pausa a partire dalla metà della prossima settimana concedendoci, forse, una tregua.