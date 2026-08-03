Previsioni meteo Roma e Lazio: da Ferragosto forse le temperature cominciano a scendere, ancora caldo intenso

Restano alte le temperature a Roma e nel Lazio, oltre il prossimo weekend dell’8 e 9 agosto. Le massime raggiungono i 38 gradi in città, le minime non sotto i 26 gradi. Primo calo intorno a Ferragosto.

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Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per la settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 agosto registrano caldo intenso. Tra oggi e domani potrebbero verificarsi dei rovesci passeggeri, ma il quadro meteorologico nei prossimi giorni sarà caratterizzato da una complessiva stabilità. Al Nord Italia tra il 7 e l'8 agosto potrebbe esserci dell'instabilità e un calo delle temperature. Per capire cosa attenderci e quale sarà il panorama nella prima settimana di agosto abbiamo intervistato l'esperto Flavio Galbiati, presiedente di MeteoNetwork.

"Massime fino a 38 gradi, minime non sotto ai 26"

Nessuna novità: l'aria nella Capitale e nella nostra regione resterà rovente. Dovremo avere ancora un po' di pazienza per goderci valori più miti: "Nell'Italia centrale e in particolare nel Lazio e a Roma continua l'anomalia con una massa d'aria molto calda, con temperature ben oltre la norma e pochissime variazioni. Ci saranno forse poche nuvole, con qualche rovescio e temporale" spiega Galbiati. "La situazione sul fronte delle temperature resta uguale nel Lazio e a Roma, senza variazioni significative, con afa".

Le massime resteranno tra 36 e 38 gradi anche oltre il prossimo fine settimana di sabato 8 e domenica 9 agosto. Parliamo di temperature che rispecchiano i valori ufficiali delle stazioni meteo nelle aree urbane. Nelle isole di calore saranno anche più alte. Anche le minime resteranno alte, alcune notti non scenderanno al di sotto dei 26 gradi, con un conseguente disagio notevole da sopportare specialmente in città".

"A Ferragosto potrebbe cambiare qualcosa, ma nessuno stravolgimento"

Un cambiamento potrebbe registrarsi, spiega l'esperto, forse durante la metà della seconda settimana del mese: "Qualcosa potrebbe cambiare a partire da Ferragosto con le temperature potrebbero scendere di qualche grado, ma non aspettiamoci grandi stravolgimenti. Non arriverà infatti aria particolarmente fresca, ma il caldo anomalo si attenuerà gradualmente. Per avere un quadro più attendibile però è necessario attendere i prossimi giorni".