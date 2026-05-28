Maltempo a Roma e nel Lazio: forte vento e temporali abbattono alberi, strade allagate

Un’ondata di maltempo ha imperversato su Roma Est e Lazio nel tardo pomeriggio di oggi. Forte vento, pioggia intensa e temporali hanno abbattuto alberi e rami, strade allagate.

Uno degli alberi caduti a Centocelle

Rami e alberi caduti e strade allagate è il bilancio dell'ondata di maltempo, che si è abbattuta su Roma. Forte vento, pioggia intensa e temporali hanno imperversato sulla Capitale. Ad essere particolarmente colpito è il quadrante Est. Le strade si sono allagate in varie zone della città, rendendo a tratti difficile la viabilità. Sono decine le chiamate ai vigili del fuoco, alla protezione civile e alla polizia locale di Roma Capitale, i soccorritori sono al lavoro. Alberi e rami, cadendo, sono precipitati anche sulle auto in sosta.

I pompieri hanno lavorato per rimuovere le piante e liberare le strade. Gli agenti della polizia locale hanno chiuso temporaneamente dei tratti di strada per agevolare le operazioni. Rafforzati i servizi sul territorio da parte dei gruppi territoriali interessati. La perturbazione dal Basso Lazio si è spostata verso la Capitale, passando per i Castelli Romani.

Gli agenti della polizia locale hanno chiuso una strada a Centocelle

Un'ondata di maltempo che ci aspettavamo, dopo l'allerta gialla diramata ieri dal dipartimento di protezione civile, che annunciava in sette regioni italiane compresa il Lazio per giovedì 28 maggio "precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale. Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica".

A Centocelle tre alberi caduti in via dei Faggi

Gli alberi caduti a Centocelle

Alcuni lettori ci hanno inviato segnalazioni da Centocelle di rami e alberi caduti, che si sono abbattuti al suolo. Al momento fortunatamente non si registrano feriti. "Nel quartiere è in atto un nubrifragio, sta soffiando un forte vento ed è in corso un temporale" spiega una cittadina. In una sola strada, via dei Faggi, sono caduti tre alberi. Intervenuto anche il personale sanitario in ambulanza, per eventuali necessità, al momento non risultano feriti trasportati.

Gli alberi caduti a Centocelle

Nel Frusinate il maltempo "complice" di un incidente mortale

Il maltempo che nel primo pomeriggio ha colpito la provincia di Frosinone e il Basso Lazio portebbe essere "complice" di un incidente frontale avvenuto in via Sferracavalli nel Comune di Sant'Elia Fiumerapido. Due auto, una Fiat Panda e una Fiat Ulisse, si sono scontrate: la conducente della prima, una sessantottenne ucraina residente nel Comune, è deceduta, mentre un settantottenne è rimasto gravemente ferito e si trova ricoverato all'ospedale di Cassino in prognosi riservata. Pare che la viabilità fosse particolarmente complicata a causa del maltempo, gli accertamenti per conto dei carabinieri del Norm di Cassino sono in corso e i veicoli sono stati sequestrati.