Ondata di maltempo a Roma, venti fino a 75km/h: alberi caduti, oltre 50 interventi della Polizia Locale

Ieri un temporale con forti venti si è abbattuto sulla capitale, creando numerosi danni e disagi. Oltre 50 gli interventi della Polizia Locale a Roma.

Foto di Reporter Montesacro

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta ieri a Roma. Nel primo pomeriggio, dopo una mattinata in preda al caldo torrido, forti venti hanno cominciato a soffiare sulla capitale, e un acquazzone si è abbattuto nelle strade, creando forti disagi alla popolazione. In alcune zone i venti hanno soffiato fino a 75km/h, causando la caduta di alberi nelle strade, in particolare nella zona di San Lorenzo, a Ostiense e a piazza del Popolo. Un albero, in particolare, ha colpito un taxi: un episodio che fortunatamente non ha causato vittime.

Sono stati oltre cinquanta gli interventi a Roma di Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Le pattuglie sono intervenute in diversi punti della città per mettere in sicurezza le strade, rendendo necessarie alcune chiusure temporanee al traffico. In particolare, è stata chiusa via Tiberina tra il chilometro 8,200 e l'8,400, mentre sulla Tiburtina è stata interdetta la carreggiata in direzione del centro all'altezza di via Cupa. Stop anche al traffico in via di Santa Maria Goretti, all'altezza di piazza Addis Abeba, con deviazione dei veicoli su viale Etiopia. Nel quadrante Ostiense, infine, sono state chiuse via del Gazometro, da via del Porto Fluviale verso piazza del Gazometro, e via Ostiense da piazza del Gazometro in direzione della Basilica di San Paolo, con il traffico deviato sulla corsia preferenziale.

Il temporale non è durato molto ed è stato abbastanza breve, ma ha creato numerosi problemi. Questo è avvenuto non solo a Roma, ma anche nelle altre province del Lazio, dove pure sono caduti alberi e ci sono stati numerosi danni causati dal maltempo.