Trovato in fin di vita con un trauma cranico a Roma giallo sui fatti: indaga la polizia locale

Un uomo è stato trovato in fin di vita nel campo rom di Villa Gordiani con un trauma cranico: non è chiaro cosa sia successo. Indaga la Polizia Locale.

L'uomo ritrovato ferito nel campo rom.

Un uomo di 53 anni è rimasto gravemente ferito nel campo rom in via dei Gordiani a Roma: si tratta di un cittadino italiano non residente nel campo che giaceva in una pozza di sangue. A ritrovarlo, privo di sensi e con un grave trauma cranico, sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale impegnati nel servizio di presidio dell'area, che hanno fatto scattare l'allarme. Il cinquantatreenne è stato immediatamente trasportato in ospedale: da chiarire, però, cosa o chi gli abbia provocato il trauma cranico e per quale ragione si trovasse all'interno del campo.

L'arrivo dei soccorsi: "È caduto dalla sedia"

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, domenica 25 luglio 2026, quando alcune pattuglie del Gruppo Prenestino della Polizia locale di Roma Capitale e Spe, Gruppo Sicurezza Pubblica ed Emergenziale, in servizio vigilanza al campo dei Gordiani, hanno ricevuto una segnalazione da parte di una persona che vive nel campo. L'intervento è scattato subito.

Secondo chi ha fatto scattare l'allarme, il cinquantatreenne sarebbe caduto dalla sedia ferendosi alla testa. Una volta raggiunto il luogo della segnalazione, gli agenti della polizia locale hanno trovato l'uomo sdraiato in terra, in stato di forte ubriachezza con la ferita alla testa, come mostra anche l'immagine in apertura.

Aperta inchiesta: indaga la polizia locale

Il cinquantatreenne è poi stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni a bordo di un'ambulanza. Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche tanto che gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sono stati costretti a svolgere i primi soccorsi in loco, prima dell'arrivo del personale sanitario del 118. Una volta arrivati sul luogo del ritrovamento, lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale con un codice rosso e dove resta ricoverato. Chi gli ha prestato le prime cure nella struttura sanitaria romana ha confermato l'alterazione da alcol e droga. Sul caso è stato aperto un fascicolo investigativo per chiarire le cause delle lesioni e cercare di ricostruire in che modo e per quale ragione l'uomo sia entrato nel campo.

Sul caso stanno indagando gli investigatori del reparto per la U.O. S.P.E. Sicurezza Pubblica Emergenziale della Polizia Locale che hanno il compito di chiarire cosa possa essere accaduto: da accertare se il trauma sia stato provocato da un'aggressione, da una caduta o da altre cause e per quale ragione l'uomo si trovasse all'interno del campo stesso.