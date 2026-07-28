Più pulizia, alberi e polizia locale nel centro di Roma: il piano di Gualtieri affidato a Valeria Baglio

Valeria Baglio è la nuova assessora con delega al Centro storico. Gualtieri annuncia 100 agenti in più, un milione per la pulizia e nuove regole per le merci.

Immagine di repertorio (Lapresse)

Più alberi nelle piazze monumentali, cento agenti della Polizia locale in più, un milione di euro per pulire strade e raccogliere i rifiuti dei locali. E poi meno furgoni durante il giorno, controlli su dehors, doppie file e Ncc, nuove regole per la movida e una stretta agli accessi delle auto elettriche nella Ztl. È il pacchetto con cui Roberto Gualtieri vuole provare a rimettere ordine nel centro storico di Roma, alle prese con la pressione del turismo, del traffico e una convivenza sempre più complicata tra residenti e attività economiche. A coordinare questa operazione sarà Valeria Baglio, nominata assessora alle Attività produttive con una nuova delega specifica alle politiche per il centro storico al posto di Monica Lucarelli.

Valeria Baglio, neoassessora del Comune di Roma (Lapresse)

All'assessora Baglio la delega per il centro storico

La nomina di Baglio, consigliera per 13 anni e fino a giovedì 23 luglio capogruppo del Partito Democratico in Aula Giulio Cesare, è stata l’occasione scelta dal sindaco per mettere in fila le prossime mosse dell’amministrazione. "La sfida non sarà quella di ridurre la vitalità e l'attrattività di Roma", ha spiegato Gualtieri, ma di governare attività economiche e flussi turistici senza sacrificare "la qualità della vita dei residenti, la vivibilità dei quartieri e il patrimonio storico".

La misura più visibile sarà l’arrivo di cento agenti della Polizia locale dedicati alle strade e alle piazze del centro. Dovranno controllare soprattutto la viabilità, le doppie file e il rispetto delle nuove regole sulla consegna delle merci. Ma il loro lavoro riguarderà anche l’occupazione del suolo pubblico, i dehors, il commercio abusivo e gli accessi degli Ncc alla Ztl. "Vogliamo che il centro della città sia presidiato in modo costante e capillare", ha detto il sindaco. Gli agenti aggiuntivi affiancheranno i gruppi già presenti e dovranno concentrarsi sulle aree con maggiore affluenza turistica, dove la pressione su strade e spazi pubblici è più forte.

Dal 7 settembre niente consegne tra le 8 e le 18

Dal 7 settembre fino al 7 dicembre, poi, come prima fase sperimentale, gli autocarri non potranno entrare nella Ztl del centro storico tra le 8 e le 18. Il divieto riguarderà un’area più ampia del solo Tridente, estendendosi lungo gli assi che da piazza del Popolo e via del Corso portano verso piazza Venezia, largo Chigi e il Pantheon. Oggi, ha ricordato Gualtieri, in quella parte della città si registrano circa duemila accessi al giorno per la distribuzione delle merci. Le regole esistenti, stratificate negli anni, permettono alla maggior parte dei mezzi di circolare quasi per tutta la giornata, comprese le ore più congestionate.

Con il nuovo sistema, chi effettua le consegne dovrà organizzarsi soprattutto nelle prime ore del mattino. Resteranno le deroghe per medicinali, servizi legati ai cantieri autorizzati e altre attività essenziali. L’obiettivo è arrivare, dopo il periodo di prova, a un Piano merci strutturale.

Un milione di euro per pulire il centro

Alla stretta sui furgoni si aggiunge un finanziamento supplementare da un milione di euro per il decoro. I soldi arriveranno dall’imposta di soggiorno e non dalle risorse ordinarie del Comune. Serviranno a potenziare la pulizia delle strade e il ritiro dei rifiuti, con un’attenzione particolare a quelli prodotti da ristoranti e locali. Un problema che cresce insieme al numero dei turisti e che, nonostante i miglioramenti rivendicati dal Campidoglio, continua ad avere un impatto evidente sulla vivibilità del centro. "Il gettito dell’imposta di soggiorno sta registrando un incremento significativo", ha spiegato Gualtieri. Una parte di quelle entrate, quindi, tornerà direttamente nelle zone che sopportano maggiormente il peso dei flussi turistici.

Più alberi nelle piazze monumentali

Il Campidoglio vuole riaprire anche il confronto con le Sovrintendenze sulle alberature nel centro storico. Il primo banco di prova sarà piazza San Silvestro, dove il progetto originario di riqualificazione prevedeva molti più alberi rispetto alla soluzione poi autorizzata. Gualtieri non ha nascosto l’insoddisfazione per il risultato raggiunto finora. Le regole di tutela delle aree monumentali hanno portato a modificare in maniera consistente la proposta iniziale, ma il sindaco vuole provare a introdurre un approccio diverso. "Vorremmo riaprire questa discussione e sperimentare proprio lì nuovi modelli di alberature nelle zone monumentali", ha detto, citando come esempio gli interventi realizzati a Parigi intorno all’Hôtel de Ville. Il confronto formale con le Sovrintendenze dovrebbe partire a breve.

Meno auto elettriche nella Ztl e piano notte

L’amministrazione rivendica anche i primi effetti della fine dell’accesso gratuito e senza limiti alla Ztl per le automobili elettriche. Quell’esenzione, secondo Gualtieri, "aveva senso in una fase sperimentale", ma ora "quando cui le auto elettriche sono più vendute, naturalmente non poteva più esistere a meno che non decidessimo di superare la Ztl".

Tra le questioni affidate alla nuova assessora rientra anche la gestione della vita notturna. Nel centro è già attivo il Piano notte, basato sul raddoppio della presenza della Polizia locale, sui tutor impiegati nelle zone della movida e sul coinvolgimento della Protezione civile e dei servizi sociali. Secondo Gualtieri, il modello starebbe producendo "risultati molto significativi" e sarà esteso nelle prossime settimane ad altri quartieri. L’idea è affrontare insieme rumore, traffico, sicurezza e conseguenze sociali della movida, evitando che ogni ufficio comunale proceda per conto proprio.

Baglio: "Sostenere commercio e valorizzare il centro storico"

Valeria Baglio raccoglie quindi un incarico che tiene insieme commercio, turismo, mobilità, pulizia, sicurezza e tutela del patrimonio. Nel suo saluto all’Assemblea Capitolina si è commossa più volte, perdendo anche uno dei fogli del discorso preparato. "So bene che mi aspettano sfide importanti: sostenere il commercio, accompagnare le attività produttive, valorizzare il nostro straordinario centro storico, lavorare ogni giorno perché le pari opportunità siano una realtà concreta e non soltanto un principio", ha dichiarato la neoassessora.

Baglio ha promesso di affrontare il nuovo ruolo "con umiltà, con determinazione e con la convinzione che il lavoro di squadra sia sempre la chiave per ottenere risultati". Poi il saluto agli ex colleghi con una battuta: "Non vi libererete di me così facilmente. Da martedì continueremo a lavorare insieme. Semplicemente, mi sposterò di qualche metro".