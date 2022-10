Baglio (Pd): “Gualtieri lavora a testa bassa, ma in un anno impossibile risolvere disastri di Raggi” “Raggi ha distrutto il Campidoglio e adesso i 5 Stelle hanno il coraggio di attaccare l’amministrazione senza tener conto delle macerie lasciate in eredità. Quello di Virginia Raggi è stato un flop che ha portato Roma alla paralisi, dai trasporti alla pulizia. Dopo aver provocato questo disastro in cinque anni, adesso l’ex sindaca pretende che noi risolviamo in un anno”, ha dichiarato a Fanpage.it Valeria Baglio, capogruppo Pd in Assemblea capitolina.

A cura di Enrico Tata

"Il sindaco sta lavorando a testa bassa, perché è consapevole di ciò che ha trovato e dell'importanza di rilanciare la città nei prossimi quattro anni. Ha lavorato in questi dodici mesi per risultati fondamentali che servono al rilancio di Roma e per le prossime sfide che la città dovrà affrontare: Giubileo, Expo 2030, ci auguriamo, i progetti del Pnrr. Sta dando il massimo, continuerà a farlo perché ha a cuore la città e i suoi cittadini". Questo il bilancio di Valeria Baglio, capogruppo del Partito democratico in Assemblea capitolina, sul primo anno di Roberto Gualtieri alla guida del Campidoglio.

Come maggioranza quali sono i risultati che rivendicate?

Siamo al lavoro consapevoli che ci sono tanti problemi da risolvere e tante cose da fare. Occorre continuare a lavorare con umiltà e a testa bassa per rigenerare e risollevare. In questo anno abbiamo rimesso in piedi una macchina amministrativa che era devastata e quella era certamente una priorità per poter ripartire. Abbiamo dato anche un orizzonte progettuale per la città e abbiamo messo a punto un piano che renderà, per esempio, Roma autosufficiente sulla questione dei rifiuti. In generale stiamo lavorando per arrivare preparati ai prossimi appuntamenti e alle prossime sfide di Roma, come il Giubileo del 2025 e, ci auguriamo, l'Expo 2030. Ovviamente dobbiamo lavorare sul tema dei trasporti, un'altra grande sfida, sulla rigenerazione urbana, sulle scuole, sulle strade e poi sulla città dei 15 minuti, con l'obiettivo di arrivare ad città in cui non ci sono periferie e centro. Questa è la nostra ambizione: tutti i quadranti devono avere le stesse opportunità in termini di servizi e dignità.

Su quali aspetti Roma è cambiata rispetto all’amministrazione guidata da Virginia Raggi?

In cinque anni di amministrazione la sindaca Raggi ha distrutto il Campidoglio e adesso i 5 Stelle hanno il coraggio di attaccare l'amministrazione senza tener conto delle macerie lasciate in eredità. Quello di Virginia Raggi è stato un flop che ha portato Roma alla paralisi, dai trasporti alla pulizia. Dopo aver provocato questo disastro in cinque anni, adesso l'ex sindaca pretende che noi risolviamo in un anno. Penso che i romani siano stati esasperati da quell'amministrazione, una situazione grave che ci ha spinto ad approvare con impegno e compattezza atti molto importanti per il bene della città come il piano rifiuti, lo ripeto, il dialogo costante con il governo sui fondi del Pnrr… Queste sono le prime tappe di un cammino lungo che abbiamo avviato per fare uscire Roma dall'immobilismo e dall'incapacità dimostrata dalla giunta Raggi.

La capogruppo dei 5 Stelle Meleo ci ha detto: “La situazione che si percepisce è di stallo totale, con una maggioranza dilaniata al suo interno. In Assemblea ci sono sedute intere in cui cade il numero legale in continuazione, atti che non si riescono a portare a conclusione. L'aula è quasi ferma”. Sempre Meleo sostiene che “in aula in un anno sono arrivate quasi esclusivamente delibere e progetti che avevamo impostato noi. Il sindaco non ha alcuna idea”. È così?

Questa maggioranza va avanti compatta e in sintonia con la giunta e con il sindaco e ha portato risultati utili e necessari alla città. L'ultima delibera approvata è per esempio quella sull'ex mattatoio, che diventerà un importante polo culturale. Abbiamo dovuto rompere con la gestione passata per portare cambiamenti e innovazione, abbiamo trovato una città spenta, con fondi che non venivano spesi, con gare bloccate o non fatte. Sappiamo anche, però, che è un valore aggiunto non cestinare quello che è stato fatto in passato, perché la continuità amministrativa fa bene alla città, anche se di salvabile c'era ben poco. Roma ha bisogno di un progetto solido e di lungo periodo per il suo rilancio. La città deve diventare più moderna, inclusiva, sicura, verde e noi faremo di tutto per riportarla al passo delle altre capitali europee.

La Cgil sostiene che l’amministrazione non stia affrontando come dovrebbe il tema del disagio sociale e della nuova povertà legata all’aumento delle bollette e alla crescita dell’inflazione. Ci sono progetti e iniziative su questo?

Come gruppo Pd incontreremo i sindacati la prossima settimana. Questa è un'emergenza senza precedenti per famiglie e imprese, che si riflette anche sui conti degli enti locali e bene ha fatto Gualtieri a chiedere al governo un sostegno sugli extracosti che si genereranno a causa del caro energia. Gli spazi di manovra economica dei comuni, lo sappiamo, sono limitati, ma non ci vogliamo sottrarre alla responsabilità rispetto ai rischi sociali che questo scenario potrebbe comportare. Per questo chiederemo risorse aggiuntive per rafforzare anche la rete territoriale di ascolto per famiglie e imprese a rischio, sosterremo e rilanceremo i piani di efficentamento energetico degli edifici pubblici e scolastici e solleciteremo anche le aziende che forniscono gas ed elettricità affinché studino formule di garanzia per chi é in difficoltà.