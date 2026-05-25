Tutor notturni, illuminazione potenziata, più bus e navette a prezzi popolari: il piano Notte del Campidoglio

Rinasce l’Hub centrale nell’ex Sala situazioni Giubileo, in Piazza da Verrazzano, che coordinerà nuovi dislocamenti di polizia e i cosiddetti tutor della notte.

La conferenza di presentazione del Piano Roma Notte al Campidoglio

"Oggi la notte è dove si concentra la percezione di insicurezza", recita una diapositiva che mostra i dettagli del nuovo piano Roma Notte, presentato lo scorso venerdì 22 maggio in Campidoglio: tante le promesse al suo interno, tra annunci di potenziamento dell'illuminazione pubblica, del decoro urbano e dei trasporti notturni. L'evento si è tenuto subito dopo che la Giunta ha approvato il piano strutturale per la messa in campo del progetto e dopo la firma del protocollo Rete Roma Notte tra il sindaco Roberto Gualtieri e il prefetto Lamberto Giannini. Anche se il programma prevede che la maggior parte dei lavori partano a luglio 2026, alcuni sono già in corso. Gli interventi strutturali si concentreranno nelle notti di giovedì, venerdì e sabato e i risultati "saranno monitorati per correggere il modello operativo e ampliare progressivamente la copertura sul territorio e nelle fasce orarie notturne", si legge sul sito dell'amministrazione capitolina.

"Questo piano integrato rappresenta una risposta concreta, pienamente condivisa con tutte le forze impegnate sul territorio. Insieme alla Prefettura e al Ministero degli Interni, che ringrazio, costruiamo le basi della buona movida" ha spiegato Gualtieri. Alle sue parole hanno fatto eco quelle di Giannini: "La cosiddetta ‘movida’ non può essere letta esclusivamente in termini negativi, ma va governata con equilibrio, perché riguarda migliaia di persone che intendono vivere gli spazi urbani e la bellezza di Roma nelle ore serali e notturne", ha concluso il prefetto.

Arrivano i nuovi tutor, assistenti della notte

Nell'ambito della sicurezza, per la quale sono stati stanziati 12 milioni di euro di risorse di Roma Capitale, è prevista la realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza in uso alla Polizia Locale e alla Protezione Civile, basato sulla piattaforma Smart Police Support (Sps). Il Sistema potrà contare su 15mila videocamere totali, grazie all'ampliamento con 5.500 nuovi dispostivi. Il progetto prevede anche il potenziamento delle forze di polizia sul territorio, con 20 nuove pattuglie dislocate su tutti i municipi per il servizio notturno di sette ore del giovedì, del venerdì e del sabato. A queste si andranno ad aggiungere altre 50 della polizia locale.

Al fianco delle forze dell'ordine, anche se non con poteri sostitutivi, nascerà la rete dei tutor urbani: figure dedite all'attività di assistenza nei luoghi della vita notturna. Tra le loro funzioni è prevista la gestione pacifica delle situazioni, promuovendo comportamenti responsabili in materia di sicurezza stradale e tutela della salute, ma anche la fornitura di servizi di supporto come ricarica dei telefoni, acqua ed etilometri monouso. In questa fase iniziale saranno previsti 150 tutor, riconoscibili grazie alla pettorina e divisi in equipe e dislocati in circa 50 punti della città. Per la prima volta, inoltre, quattro squadre da tre persone della protezione civile saranno dedicate alla notte.

Tutti gli attori in campo saranno coordinati attraverso il modello chiamato Hub & Spoke, un sistema a rete in cui un nodo centrale coordina il supporto logistico dei tutor, in contatto costante con la Questura e la protezione civile. Il bando per i tutor, dedicato agli enti del terzo settore, sarà pubblicato nei prossimi giorni per avere operatori formati già dal mese di luglio. Fisicamente la centrale organizzativa risiederà nell’ex Sala situazioni Giubileo, in Piazza da Verrazzano, continuando la sua attività anche dopo l'evento religioso. Un'integrazione finalizzata alla creazione di un’unica infrastruttura centralizzata e all'avanguardia, supportata dalle nuove tecnologie.

Un'ulteriore novità è rappresentata dall'introduzione della Rete Porti Sicuri della Notte, che coinvolgerà esercenti, operatori dell’intrattenimento, del commercio, della ristorazione e del turismo. I locali aderenti all'iniziativa diventeranno luoghi di orientamento e rifugio per cittadini e visitatori nelle ore notturne, contribuendo a rafforzare la sicurezza. Gli esercizi partecipanti potranno mantenere una luce esterna di qualità anche dopo la chiusura, contribuendo a ridurre il buio e a creare corridoi illuminati verso le principali fermate del trasporto pubblico.

Una città più illuminata per una maggiore sicurezza

Tra gli interventi in parte già operativi ci sono quelli che riguardano l'illuminazione cittadina: il piano Roma Notte prevede lo stanziamento di 70 milioni di euro per il potenziamento di oltre 10mila punti luce su 745 strade della Capitale, tramite il rinnovamento dell’infrastruttura. Un esempio è la sostituzione dei diodi Led di prima generazione con nuovi modelli ad alta efficienza, in grado di garantire il 30% in più di luminosità. L'obiettivo è di arrivare a 3mila lampade potenziate entro giugno di quest'anno, a un ritmo di 195 lampade al giorno. Lavori che interesseranno principalmente stazioni, parcheggi, fermate, parchi e attraversamenti pedonali.

Tr gli interventi mirati ci sono quelli che interesseranno il Parco di Tor Tre Teste, il Parco di via delle Canapiglie e i parchi del Piano 100 Parchi, oltre ad aree prioritarie molto affollate nelle ore notturne, come San Lorenzo e Trastevere. Entro la fine dello stesso mese, inoltre, l'app Illumina Roma non servirà più solo per le segnalazioni dei guasti — come quello che nei primi giorni di aprile ha interessato Quarticciolo, una delle borgate considerate tra le più problematiche della città — ma anche a richiedere nuovi punti luce dove mancano.

Il trasporto notturno ripensato per la movida

Sul fronte del trasporto pubblico notturno, gli interventi convergono con quelli sull'illuminazione pubblica per quanto riguarda circa 8mila fermate dell'Atac, in previsione di un allargamento del progetto alla totalità delle fermate del trasporto pubblico locale. C'è poi una buona notizia per chi si muove la notte con i mezzi pubblici: le linee notturne di autobus sostitutivi nMA, nMB, nMB1 e nMC, il sabato vedranno raddoppiare la frequenza. Su queste stesse linee saranno presenti addetti alla sicurezza non armati.

Verrà inoltre stanziato 1 milione di euro per il cosiddetto Bonus mobilità per taxi a domanda in favore di soggetti fragili, donne, under 26 e persone di età maggiore ai 70 anni. A questo andrà ad accompagnarsi un servizio Come Back Home di navette prenotabili via app, con tempi di attesa inferiori ai dieci minuti e tariffe popolari, pensato per evitare che chi non sia in grado di guidare si metta al volante. I punti di raccolta saranno definiti in anticipo e gli utenti condivideranno il viaggio con altri.

In arrivo anche sei nuove linee bus circolari notturne con mezzi da 12 metri, attive dalle 21 alle 5 nelle notti di venerdì e sabato, che connetteranno diverse zone della città come San Paolo, Tor di Quinto, Casilina, San Lorenzo, Trieste, Mazzini e Monte Sacro. Anche la connettività nelle metropolitane verrà potenziata con un ampliamento della copertura 5g su tutte e tre le linee entro settembre.

Via i sottopassi e maggior punti di raccolta per i rifiuti

Oltre al potenziamento di presidi e interventi degli operatori Ama nei pressi delle zone della movida e gli ingressi delle stazioni metro, il piano Roma Notte prevede l'installazione di 114 macchine mangiavetro, di cui quattro già installate a Pigneto, San Lorenzo e Circonvallazione Cornelia. Sei sottopassi ancora aperti in via Campania, via Piave, largo del Tritone, via Acireale, via Cristoforo Colombo e Tangenziale Est verranno tombati. Il motivo della loro rimozione risiede nel fatto che, negli anni, questi passaggi sono risultati facilmente soggetti ad abbandono, costituendo un pericolo per la sicurezza dei pedoni. Il wifi di ultima generazione arriverà in oltre cento piazze di Roma con reti pubbliche e gratuite: 92 dovrebbero essere già connesse.