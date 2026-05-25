Nel Lazio arriva la Polizia Locale 4.0, più fondi per acquistare droni, dashcam e spray al peperoncino

La Regione aumenta di 2 milioni il budget per le polizie locali, serviranno al bando per dotare i corpi di nuovi strumenti tecnologici e corsi per gli agenti.

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La polizia locale del futuro nel Lazio avrà a disposizione droni, dashcam e spray al peperoncino. La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha stanziato un incremento delle risorse di 2 milioni e 205 mila euro per il biennio 2026-27, aggiornamento Programma Triennale d'Interventi della Polizia Locale del Lazio 2025-2027 proposto dall'assessora al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università, Luisa Regimenti. Un aumento dei fondi che viene presentato come "propedeutico" al bando Polizia Locale 4.0, finalizzato a dotare i vari corpi cittadini e municipali di strumenti tecnologici di sorveglianza.

Più fondi per la Polizia Locale 4.0

Con l'approvazione del nuovo Bilancio di previsione 2026-2028, lo stanziamento complessivo per il triennio 2025-2027 passa da 5.380.000 euro a 7.585.000 euro. Un aumento di oltre due milioni con l'obiettivo di aumentare la strumentazione tecnologica per le polizie locali. I fondi, infatti, rientreranno del budget per la seconda edizione dell'avviso pubblico Polizia Locale 4.0. Il bando di giugno 2024 prevedeva solo la "concessione di contributi sulla spesa d’acquisto" per auto, motoveicoli e motocicli. Il nuovo concorso, aperto a tutte le polizie locali (metropolitane, comunali o provinciali) del Lazio, mette in palio finanziamenti per acquistare strumenti di sorveglianza più sofisticati. Parliamo di droni per il controllo dall'alto, dispositivi per il rilevamento di infrazioni, dashcam da installare sui giubbotti degli agenti, spray antiaggressioni. Oltre a nuovi veicoli e radiotrasmittenti.

Tecnologia e corsi professionali

Il bando Polizia Locale 4.0 prevede anche risorse per potenziale le centrali operative con nuovi software "per il monitoraggio del territorio" e corsi per la formazione e la specializzazione degli agenti. La Regione Lazio punta sulla tecnologia e la professionalizzazione per aumentare la sicurezza. Grande soddisfazione dell'assessora regionale Regimenti, che ha dichiarato: "La sicurezza delle comunità locali si costruisce ogni giorno attraverso la presenza concreta delle Istituzioni sul territorio. La Giunta Rocca ritiene prioritario investire sulle Polizie locali, presidio insostituibile sui territori per garantire legalità e rispetto delle regole – ha aggiunto. Continueremo a lavorare in questa direzione perché dalla sicurezza e dal presidio del territorio dipende la qualità della vita nelle nostre città".