Elezioni Roma 2027, Sinistra Italiana sceglie Gualtieri: “Siamo con lui, correremo con il nostro simbolo”

Il segretario romano di Sinistra Italiana Mauro Coldagelli a Fanpage.it: “Ci presenteremo alle prossime elezioni comunali di Roma come Alleanza Verdi Sinistra. I sondaggi ci danno in doppia cifra”.

Mauro Coldagelli, segretario romano di Sinistra Italiana, e Roberto Gualtieri

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Manca meno di un anno elezioni amministrative di Roma del 2027. Il sindaco Roberto Gualtieri non ha ancora un rivale, ma può già iniziare a fare i conti dei suoi alleati nel centro sinistra. Sarà con certezza al suo fianco anche Sinistra Italiana, che in vista della prossima campagna elettorale comincia a delineare la propria strategia. "Correremo con il nostro simbolo all'interno di una coalizione coerente e progressista", conferma a Fanpage.it Mauro Coldagelli, segretario cittadino di Sinistra Italiana. Una notizia, quindi, è che sulle schede non ci sarà più il nome Sinistra Civica e Ecologista, la lista costruita per le elezioni del 2021 che è riuscita a eleggere in Assemblea Capitolina i consiglieri Michela Cicculli e Alessandro Luparelli e al momento esprime l‘assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio.

L'anno prossimo – salvo sorprese – ci saranno anche le elezioni politiche per rinnovare il Parlamento e la concomitanza potrebbe essere l'occasione di consolidare il progetto di Avs anche nella Capitale. Secondo Coldagelli, correre con il simbolo del partito sarebbe, quindi, una scelta naturale. "Siamo convinti che in una città come Roma Alleanza Verdi Sinistra possa ottenere un ottimo risultato. Lo dicono gli ultimi sondaggi, che in città ci danno in doppia cifra, ma ce lo dicono anche le iniziative che facciamo, i banchetti, i volantini e l'attenzione che riceviamo soprattutto dalle nuove generazioni".

Le priorità di Avs: "Spazi pubblici, casa, urbanistica e overtourism"

La fedeltà al percorso dell'amministrazione Gualtieri non mette da parte i temi che il partito considera prioritari. Fra questi la difesa e la valorizzazione degli spazi pubblici. Nelle scorse settimane Alleanza Verdi Sinistra ha preso posizione sul sequestro temporaneo e il rischio di chiusura del centro culturale Angelo Mai, definendo "gravissimo" l'attacco allo storico spazio culturale e chiedendo un intervento dell'amministrazione per garantirne la riapertura.

Nel comunicato diffuso dal partito il caso viene collegato anche alle vicende del Cinema Metropolitan, del Rialto Sant'Ambrogio e degli ex Mercati Generali di via Ostiense. "Sono luoghi fondamentali, soprattutto quelli nelle periferie perché pensiamo che abbiano un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista culturale, ma anche sociale e politico – sottolinea Coldagelli -. Su questi temi non è che ci dividiamo dalla Giunta, però riteniamo che debba esserci un ruolo più diretto del pubblico rispetto ai privati e pensiamo che questi temi debbano caratterizzare il nostro contributo. Non tanto per marcare una differenza, ma perché crediamo che siano punti qualificanti per tutto l'elettorato del centrosinistra, non solo per Alleanza Verdi e Sinistra".

Centrale, per Sinistra Italiana, è il discorso sugli ex Mercati Generali, dove Hines, società di costruzioni texana, ha ereditato, tramite l’acquisizione di SCO Srl, una concessione sessantennale. Qui, per la convenzione firmata nel novembre 2025 fra il Campidoglio e Hines, dovrebbe sorgere uno studentato privato da duemila posti e camere da oltre mille euro al mese. "Seguiamo con molta attenzione questa vicenda, che secondo noi è molto importante perché rappresenta bene l'idea di città che vogliamo costruire".

Fra le altre priorità che SI intende portare al tavolo del centrosinistra c'è anche quella della casa. "La questione dell'emergenza abitativa a Roma, che si lega all'idea di città che vogliamo costruire. Ci sono i temi urbanistici, il cambiamento che sta vivendo Roma e il fenomeno dell'overtourism: sono tutte questioni fondamentali". Ora per Gualtieri il compito è accordare queste priorità con quelle delle altre anime della coalizione.