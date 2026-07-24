Nuova ondata di calore a Roma: breve tregua, da martedì temperature alte fino alla prima settimana di agosto

Breve tregua al maltempo nel weekend, ma da martedì 28 luglio e fino almeno al 9 agosto torna il caldo intenso, con temperature in rialzo.

(La Presse)

Le temperature torneranno a sfiorare punte di 38 gradi a Roma e nel Lazio già dalla prossima settimana. A partire da martedì 28 luglio i valori riprenderanno a salire e resteranno elevati almeno fino alla prima settimana di agosto. Queste le previsioni del meteo nel Lazio, a farci un quadro di cosa attenderci è il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati. "Una breve pausa al caldo intenso, con valori più moderati fino a lunedì e il passaggio di una veloce perturbazione domenica. Tuttavia si tratta di una tregua che non è destinata a durare" spiega l'esperto a Fanpage.it.

Fine settimana di tregua al caldo intenso, domenica pioggia e temporali

Nel fine settimana di tregua al caldo intenso domenica su Roma e Lazio arriverà una perturbazione. "Porterà piogge e temporali più probabili nelle zone interne appenniniche, ma potrebbero anche raggiungere la Capitale" spiega Galbiati. "Ciò causerà un ulteriore, anche se temporaneo, calo delle temperature, che in città potrebbero attestarsi su massime di 29 gradi. Le minime invece resteranno ancora piuttosto alte, con notti tropicali, durante le quali sarà difficile riposare bene. Passata la perturbazione, già da lunedì il tempo sarà in miglioramento, anche se non si esclude ancora qualche acquazzone in mattinata. I valori a inizio settimana saranno ancora gradevoli".

Da martedì 28 luglio le temperature tornano alte

A partire da martedì 28 luglio però cambia tutto: "Si rinforza di nuovo l'alta pressione, gradualmente ma costantemente. Il caldo intenso della scorsa settimana non tornerà tutto insieme, ma comunque le temperature si alzeranno di nuovo. Il tempo sarà stabile con sole e valori ogni giorni più in aumento. Tra gli ultimi giorni di luglio e gli inzi di agosto ci attendiamo infatti una nuova intensa ondata di caldo. L'alta pressione africana si spingerà nuovamente sull'Italia centrale. Una tendenza che potrebbe durare fino almeno alla prima settimana di agosto".