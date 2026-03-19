Incidente tra bus pieno di studenti e un treno a Soriano nel Cimino: cinque feriti, due in ospedale

Impatto tra un autobus Cotral e un treno nel Viterbese: coinvolti studenti diretti a scuola. Nessun ferito grave, ma traffico ferroviario interrotto e indagini in corso.

Scontro fra un bus e un treno a Soriano nel Cimino

Tragedia sfiorata questa mattina, giovedì 19 marzo, poco prima delle 8.00 a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, dove un autobus di linea della Cotral pieno di studenti diretti a scuola si è scontrato contro un treno. L'impatto, avvenuto per cause in fase di accertamento, si è verificato all'altezza di un passaggio a livello senza barriere su strada Sorianese, in località Fornacchia. Entrambi i mezzi fanno riferimenti a linee della ditta regionale Cotral.

A causa dell'impatto è stato interrotto il servizio ferroviario sulla linea Roma-Civita Castellana-Viterbo tra Vignanello e il capoluogo della Tuscia, come fa sapere Astral Infomobilità. Nello scontro sono rimaste ferite cinque persone: due, la macchinista e uno degli studenti passeggeri dell'autobus, sono stati trasportati all'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Ferite lievi per altri tre ragazzi diretti a scuola. Per loro sono bastate le medicazioni del personale del 118 giunto sul posto subito dopo l'impatto.

Nessuna grave conseguenza, quindi, per i passeggeri e per il personale. Hanno presentato vari danni, invece, i due mezzi. La parte frontale del bus si è accartocciata, e anche il treno ha riportato vetri in frantumi e vari altri danni alla carrozza di testa.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi che serviranno a capire le responsabilità dell'accaduto. Sul caso indagherà anche Cotral, che ha nominato una Commissione congiunta ferro-gomma per appurare le dinamica e accertare le cause di quanto avvenuto. Ai lavori della commissione parteciperanno anche membri esterni all'azienda.