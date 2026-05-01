Scontro tra un camion e un’auto sull’A1 a Frosinone: morto un uomo

Incidente stradale sull’A1, nel territorio di Frosinone: un’automobile e un camion si sono scontrati. Nell’impatto è morto un uomo di 52 anni.

Immagine di repertorio (iStock)

Nella giornata di oggi, venerdì 1 maggio 2026, si è verificato un incidente stradale mortale sull'autostrada A1 che collega Milano con Napoli. Lo scontro è avvenuto nel tratto che è compreso tra i caselli di Anagni e Ferentino, precisamente nel territorio di Frosinone. Nell'impatto è morto un uomo di 52 anni.

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. Quello che è stato diffuso fino a questo momento è che l'incidente ha coinvolto un camion e un'automobile, che si sono scontrati. L'impatto è stato molto violento tanto da causare il decesso del 52enne. Un'altra persona è rimasta gravemente ferita. L'automobile, sulla quale viaggiavano due persone, tra cui il 52enne, si trovava nella stessa corsia del camion.

La dinamica è ancora poco chiara. Non è infatti stato stabilito se si sia trattato di un sorpasso azzardato, un malore o una distrazione. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che costatare il decesso del 52enne: le ferite riportate erano troppo gravi. L'altra persona, il passeggero dell'auto, è stata trasferita con un elicottero al Policlinico San Camillo Di Roma dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Della vittima si sa solo che era originaria di Acerra, in Campania. Non sono state ancora diffuse le generalità. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, che stanno effettuando tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità, e i vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza l'intera area. Nelle prossime ore potrebbero esserci aggiornamenti sull'accaduto. Le indagini sono ancora in corso.