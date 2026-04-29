Si affianca a due ciclisti in strada e scende dall’auto: li prende a calci e pugni e gli distrugge una bici a Latina

Stavano pedalando a bordo strada quando sono stati aggrediti da un automobilista: denunciato per lesioni, minacce e danneggiamento.

Stavano pedalando in strada, all'altezza di Capoportiere, al Lido di Latina, quando sono stati avvicinati da un automobilista che ha accostato nella loro direzione e, con tono aggressivo, ha iniziato a minacciarli e a bloccare loro la strada. Finché la situazione non si è fatta ancora più grave: l'uomo è sceso dalla macchina e ha aggredito fisicamente i due ciclisti prendendoli a calci e pugni. Poi si è scagliato contro una delle due biciclette, danneggiandole.

L'aggressione ai due ciclisti

I fatti risalgono alla mattinata del 27 aprile scorso, al Lido di Latina, all'altezza della località di Capoportiere quando l'uomo, che stava guidando lungo la strada, si è trovato davanti due ciclisti che pedalavano al lato della carreggiata. Si è affiancato a loro e ha subito iniziato ad aggredirli verbalmente e a minacciarli, fino a quando non è sceso dall'automobile e li ha iniziati a picchiare. I due malcapitati hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati gli agenti della polizia di Stato di Latina a seguito di una segnalazione da parte della Sala Operativa di un'aggressione ai danni di due ciclisti.

Gli agenti si sono precipitati verso i due ciclisti che hanno riferito l'accaduto: stavano pedalando in bicicletta quando erano stati affiancati da un'autovettura. Il conducente aveva iniziato a minacciarli e a bloccare loro la strada, poi era sceso dall'automobile per aggredirli fisicamente. Si è scagliato contro uno dei due con calci e pugni fino a farlo finire a terra.

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La denuncia dell'aggressore

Una volta picchiato il malcapitato ciclista, l'automobilista inizialmente si è allontanato, poi però è tornato indietro continuando a minacciare i due e danneggiando una delle biciclette prima di scappare definitivamente verso il centro città.

Per quanto accaduto il conducente dell'automobile è stato successivamente denunciato dall'Autorità Giudiziaria in stato di libertà poiché gravemente indiziato dei reati di lesioni personali, minacce e danneggiamento.