Scooter contro auto a Fiumicino, morto un uomo: elitrasportata al Gemelli la moglie, è grave

Incidente mortale a Fiumicino nel tardo pomeriggio di ieri, un’automobile si è scontrata con una moto su cui viaggiava una coppia: marito morto sul colpo, grave la moglie.

Tragedia sulle strade di Fiumicino nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 30 maggio 2026, quando un uomo di 53 anni è morto la vita dopo uno scontro fra una moto e un'automobile. A perdere la vita è stato un cinquantatreenne che si trovava in sella alla sua moto Yamaha con la moglie, una donna di 51 trasportata d'urgenza in ospedale a Roma a bordo dell'elisoccorso.

L'incidente a Fiumicino: la dinamica dello scontro

Il tragico sinistro è avvenuto nella zona di Tragliatella, nel comune di Fiumicino, sul litorale romano, in via del Casale di Sant'Angelo, nei pressi del chilometro 5, in un tratto che confina con il comune di Roma. L'allarme è scattato immediatamente dopo che un'automobile Nissan guidata da un uomo di 71 anni si è scontrata con una moto Yamaha su cui viaggiava la coppia. Secondo le prime informazioni, sul posto sono arrivati i carabinieri di zona che hanno cercato informazioni per ricostruire la dinamica del sinistro. Sembra che la moto in curva abbia invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con la Nissan.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, scattato l'allarme, sono immediatamente arrivati i carabinieri e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso la coppia in moto. Per il cinquantatreenne, però, non c'è stato niente da fare: l'uomo è morto sul colpo. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione: ha perso la vita a causa delle gravissime lesioni riportate. In condizioni critiche la moglie che, invece, è stata subito soccorsa: visto lo stato di salute assai grave in cui si trovava, per lei è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso.

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Come stanno la moglie e il conducente dell'auto

Una volta raggiunta a Fiumicino, l'eliambulanza si è alzata alla volta di Roma e ha raggiunto il policlinico Agostino Gemelli. La cinquantunenne si trova ricoverata ancora oggi nell'ospedale romano, in prognosi riservata. Quasi illeso, invece, il settantunenne che è stato immediatamente sottoposto agli esami previsti per verificare l'eventuale assunzione di alcol o droghe.

Quello avvenuto a Fiumicino è il secondo incidente che nella giornata di ieri ha colpito il litorale: qualche ora prima un altro motociclista ha perso la vita in strada, qualche chilometro più a nord, nel territorio di Santa Marinella.