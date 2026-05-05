Recuperato nel Tevere il cadavere di un uomo: il ritrovamento a Fiumicino, verso la foce del fiume

Un cadavere è riaffiorato dal fiume Tevere nel pomeriggio di oggi, martedì 5 maggio 2026. Il ritrovamento è avvenuto a Fiumicino, a pochi passi dalla biforcazione della foce del fiume, non troppo distante da Capo Due Rami e dalla ciclabile che si muove lungo l'argine, all'altezza del quartiere di Parco Leonardo.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi che si sono occupati del recupero della salma, ormai in stato avanzato di decomposizione forse anche a causa del tempo trascorso nelle acque del fiume.

Il ritrovamento del cadavere: corpo emerge dal fiume Tevere

Il corpo è riaffiorato nella giornata di oggi, martedì 5 maggio 2026, nel primo pomeriggio, verso le ore 15, non troppo distante dalla banchina di via Portuense. Una volta inviata la segnalazione, sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Roma Ostia e la squadra nautica fluviale della polizia di Stato che hanno iniziato immediatamente le operazioni di recupero della salma. Non è ancora chiaro a chi appartenga il corpo emerso dal fiume. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento cittadino di Roma Ostia, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Fiumicino e quelli della polizia di Stato del Commissariato di Fiumicino, per svolgere in primi accertamenti e cercare di identificare la persona emersa dal fiume. Al vaglio degli inquirenti anche gli archivi delle denunce di persone scomparse.

A chi appartiene il corpo emerso dal fiume Tevere: si tratta di un uomo

Non è chiaro ancora a chi appartenga il corpo emerso dalle acque del fiume Tevere oggi pomeriggio. Secondo una prima occhiata al corpo, in stato avanzato di decomposizione, sembra che possa trattarsi di un uomo adulto, fra la mezza età e i 70 anni. Impossibile ancora essere più precisi o riuscire a individuare ulteriori caratteristiche, dettagli o segni particolari che possano aiutare gli inquirenti a dare un nome e un cognome alla persona rinvenuta nel Tevere. Le condizioni in cui si trova il corpo fanno pensare che possa essere rimasto in acqua diversi giorni.