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È Zhanna Vdovenko la 58enne morta nello scontro frontale tra due auto nel Frusinate

Domani saranno celebrati i funerali di Zhanna Vdovenko, la 58enne di origini ucraine morta nello scontro frontale tra due auto a Sant’Elia Fiumerapido.
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A cura di Alessia Rabbai
Zhanna Vdovenko
Zhanna Vdovenko

Si chiamava Zhanna Vdovenko la cinquantottenne morta nello scontro tra due auto in via Sferracavalli nel Comune di Sant'Elia Fiumerapido avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 28 maggio. Originaria dell'Ucraina, la donna da tempo abitava nel piccolo centro del Frusinate. Appresa la notizia della sua scomparsa, la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che vengano celabrati i funerali, per darele l'ultimo saluto. Le esequie sono fissate a partire dalle ore 10 di domani, sabato 30 maggio, nella chiesa di Sant amria dell'Ulivo. Tanti i messaggi di stima e affetto, tra i quali quello della corale: "Con grande dispiacere diamo la notizia della scomparsa di Zhanna Vdovenko. La comunità tutta si stringe al dolore della sua famiglia in questo momento di tristezza così grande. Che possa riposare in pace".

Lo scontro tra due auto nel Frusinate

L'incidente in cui è morta Zhanna Vdovenko si è verificato in località Olivella. Erano circa le ore 14.25 quando le due auto, una Fiat Panda e Fiat Ulisse, stavano transitando in località Olivella. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate in un impatto frontale e la donna è deceduta sul posto. L'incidente da quanto si apprende sarebbe avvenuto proprio mentre sul Frusinate stava imperversando il maltempo, con una forte pioggia, che avrebbe complicato la viabilità.  Il conducente della Fiat Ulisse, un uomo di settantotto anni, è stato soccorso e trasportato all'ospedale Santa Scolastica di Cassino in codice rosso e si trova ricoverato in prognosi riservata. Sull'incidente indagano i carabinieri del Norm di Cassino, che hanno svolto i rilievi di rito. I due veicoli sono stati sequestati

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