Incidente sulla via Morolense tra auto e tir: Clavio Maramao muore a 60 anni

Sale a quattro il bilancio delle vittime della strada nel Frusinate. Questa mattina Clavio Maramao è morto in un incidente tra la sua auto e un autoarticolato su via Morolense.

Clavio Maramao

È Clavio Maramao l'uomo morto nell'incidente stradale in via Morolense. Il sinistro è avvenuto in provincia di Frosinone questa mattina presto, mercoledì 9 giugno. La vittima aveva sessant'anni ed era residente a Veroli. A scontrarsi sono stati la sua auto e un tir. Per Maramao non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sul caso indagano i carabinieri.

Lo scontro mortale tra auto e tir

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti erano circa le ore 6.30, Maramao era alla guida della sua auto, una Fiat 500, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un tir. L'impatto è stato violento e l'automobilista è deceduto sul luogo dell'incidente.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un incidente grave, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. Per Maramao non c'è stato purtroppo altro da fare che constatarne il decesso. Appresa la notizia della scomparsa di Clavio, la comunità di Veroli si è stretta attorno alla famiglia, in attesa che la salma venga rilasciata per i funerali.

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Quattro vittime della strada in due giorni nel Frusinate

Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari verificheranno eventuali responsabilità da parte di chi era alla guida. Inevitabili le ripercussioni sulla circolaizone, con traffico e code lungo via Morolense fino al termine dell'intervento. Nelle scorse ore nel territorio del Frusinate ci sono stati due incidenti mortali, che contano in totale quattro vittime. Ieri pomeriggio sulla superstrada Sora-Avenzzano tre operai della Edil Pe sono morti in uno scontro tra il furgone a bordo del quale viaggiavano e un camion.