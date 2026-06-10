Incidente sulla Sora- Avezzano, fra le tre vittime anche Dario Persichetti

Dario Persichetti, imprenditore edile ciociaro, è una delle tre persone che hanno perso la vita nello scontro fra un furgone e un camion sulla Sora-Avezzano.

Dario Persichetti.

Si chiamava Dario Persichetti una delle vittime che hanno perso la vita ieri, martedì 9 giugno 2026, in un tragico scontro fra un camion e un furgone sulla Sora-Avezzano. Oltre a lui, imprenditore edile, sono morti due operai, di cui ancora non sono stati diffusi i nomi: uno era originario del Gambia, l'altro della Nigeria.

Chi era Dario Persichetti, morto nello scontro sulla Sora-Avezzano

Persichetti aveva 66 anni e viveva a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone. Si trovava a bordo del furgone, insieme alle altre due vittime. Persichetti e l'operaio originario del Gambia sono morti sul colpo subito dopo lo schianto. L'altro operaio, originario della Nigeria, è rimasto in condizioni critiche e prontamente soccorso. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Sora, purtroppo non ce l'ha fatta. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione: è morto poco dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria.

Oltre a loro è rimasto coinvolto nel sinistro un uomo di 57 anni residente a Raiano, in provincia dell'Aquila, che si trovava alla guida del camion con rimorchio: è rimasto ferito, ma non rischia di perdere la vita.

L'incidente fra furgone e camion ieri pomeriggio

Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 9 giugno 2026, lungop la superstrada Sora-Avezzano, verso le ore 17. Lo schianto, in particolare, si è verificato in prossimità dello svincolo di Sora Nord: a scontrarsi un furgone cassonato Fiat 250 e un camion con rimorchio Renault Track 480.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno immediatamente preso in carico i feriti, precipitandosi verso di loro e prestando loro le prime cure e le forse dell'ordine che si sono messe immediatamente al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.