roma
video suggerito
video suggerito

Tragico incidente a Trastevere, si chiamava Roberto Sabbatini il 67enne morto nello scontro

Incidente mortale a Trastevere, un morto e un ferito grave. A perdere la vita un 67enne alla guida del suo furgone: si chiamava Roberto Sabbatini.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Beatrice Tominic
177 CONDIVISIONI
L’incidente a viale Marconi (Sei di viale Marconi se…)
L’incidente a viale Marconi (Sei di viale Marconi se…)

Si chiamava Roberto Sabbatini il sessantasettenne che ha perso la vita nell'incidente di questa mattina di oggi, martedì 9 dicembre 2025 a Roma, fra i quartieri di Portuense e Trastevere. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 4.30 lungo via Ettore Rolli, all'altezza dell'incrocio con via Carlo Porta. A scontrarsi un'automobile e un furgone. Sabbatini si trovava al volante di quest'ultimo. Ed ha avuto la peggio nel sinistro.

Ha perso la vita sul colpo. Per lui non c'è stato niente da fare. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Gli operatori del pronto soccorso del 118 hanno fatto il possibile ma poi sono stati costretti a dichiararne il decesso. Sul posto, oltre al pronto soccorso sanitario del 118, sono arrivati immediatamente anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

La dinamica dello scontro: cosa è successo

Il tragico sinistro, come anticipato, è avvenuto nella primissima mattina di martedì 9 dicembre 2025, verso le ore 4.30, lungo via Ettore Rolli, quando un furgone Dacia Dokker e un'automobile Mercedes si sono scontrati. Alla guida del mezzo più pesanti il sessantasettenne, Roberto Sabbatini. L'allarme è scattato immediatamente. Per lui, però, era già troppo tardi. All'arrivo dei soccorsi era già senza vita. 

Leggi anche
Terribile incidente a Roma, scontro tra scooter e camion in via di Malafede: morto un 58enne

Oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario sono arrivati i caschi bianchi del X Gruppo Mare. Sono loro che hanno messo in sicurezza la strada in cui è avvenuto il sinistro e hanno aperto le indagini sul caso, iniziando a svolgere i rilievi di rito per cercare di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Non è ancora chiaro cosa sia successo o se ci siano responsabilità di quanto accaduto: spetta agli agenti cercare di comprendere i fatti avvenuti stamattina. Oltre ai due veicoli sono rimaste coinvolte nello scontro anche altre automobili che erano in sosta. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Schianto a Roma: morto il 67enne Roberto Sabbatini, un ferito grave

Ad avere la peggio nell'incidente il sessantasettenne al volante del furgone. Ferito gravemente, invece, il conducente dell'automobile che è stato prontamente trasferito all'ospedale dagli operatori del pronto soccorso. Si tratta di un trentatreenne che è rimasto ferito ed è stato prontamente affidato ai soccorritori per le cure del caso.

Attualità
Cronaca
Incidenti stradali
177 CONDIVISIONI
Immagine
Ragazza di 23 anni esce dalla metropolitana e viene violentata: caccia agli aggressori
Indagini in corso
La 23enne ha fatto scattare l'allarme: "Sono stata violentata, erano in tre"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views