Tragico incidente a Trastevere, si chiamava Roberto Sabbatini il 67enne morto nello scontro

Si chiamava Roberto Sabbatini il sessantasettenne che ha perso la vita nell'incidente di questa mattina di oggi, martedì 9 dicembre 2025 a Roma, fra i quartieri di Portuense e Trastevere. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 4.30 lungo via Ettore Rolli, all'altezza dell'incrocio con via Carlo Porta. A scontrarsi un'automobile e un furgone. Sabbatini si trovava al volante di quest'ultimo. Ed ha avuto la peggio nel sinistro.

Ha perso la vita sul colpo. Per lui non c'è stato niente da fare. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Gli operatori del pronto soccorso del 118 hanno fatto il possibile ma poi sono stati costretti a dichiararne il decesso. Sul posto, oltre al pronto soccorso sanitario del 118, sono arrivati immediatamente anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

La dinamica dello scontro: cosa è successo

Il tragico sinistro, come anticipato, è avvenuto nella primissima mattina di martedì 9 dicembre 2025, verso le ore 4.30, lungo via Ettore Rolli, quando un furgone Dacia Dokker e un'automobile Mercedes si sono scontrati. Alla guida del mezzo più pesanti il sessantasettenne, Roberto Sabbatini. L'allarme è scattato immediatamente. Per lui, però, era già troppo tardi. All'arrivo dei soccorsi era già senza vita.

Oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario sono arrivati i caschi bianchi del X Gruppo Mare. Sono loro che hanno messo in sicurezza la strada in cui è avvenuto il sinistro e hanno aperto le indagini sul caso, iniziando a svolgere i rilievi di rito per cercare di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Non è ancora chiaro cosa sia successo o se ci siano responsabilità di quanto accaduto: spetta agli agenti cercare di comprendere i fatti avvenuti stamattina. Oltre ai due veicoli sono rimaste coinvolte nello scontro anche altre automobili che erano in sosta. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Ad avere la peggio nell'incidente il sessantasettenne al volante del furgone. Ferito gravemente, invece, il conducente dell'automobile che è stato prontamente trasferito all'ospedale dagli operatori del pronto soccorso. Si tratta di un trentatreenne che è rimasto ferito ed è stato prontamente affidato ai soccorritori per le cure del caso.