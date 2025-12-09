Grave scontro al Portuense tra furgone e Mercedes, un morto e un ferito

L’incidente a viale Marconi (Sei di viale Marconi se…)

Un morto e un ferito è il bilancio di un incidente stradale in via Ettore Rolli a Roma. Il sinistro è avvenuto nella mattinata presto di oggi, martedì 9 dicembre. Da quanto si apprende la vittima è un sessantasettenne, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. A scontrarsi sono stati due veicoli, un'auto e un furgone. Ad avere la peggio il conducente del furgone, che è deceduto sul posto. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi di rito, per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti era poco prima delle 4.30, i due veicoli stavano percorrendo via Ettore Rolli all'altezza del'incrocio con via Carlo Porta. Si tratta di un furgone, un van Dacia Dokker, e di un'auto, una Mercedes, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono urtate. L'impatto è stato violento. Il sessantasettenne alla guida del furgone è morto sul posto, purtroppo inutile ogni tentativo di salvarlo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul luogo dell'incidente è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso.

Gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del sessantasettenne. Alla guida della macchina c'era un trentatreenne, il quale rimasto ferito, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Presenti per i rilievi di rito sul luogo dell'incidente diverse pattuglie degli agenti della polizia locale di Roma Cacpitale del X Gruppo Mare, che indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e per risalire ad eventuali resposnabilità a carico di chi si trovava alla guida. Nell'incidente sono rimasti danneggiati anche altri veicoli in sosta.

Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code. Via Ettore Rolli è stata temporaneamente chiusa da via Carlo Porta a via Cesare Pascarella per agevolare le operazioni di soccorso e consentire i rilievi in sicurezza. Terminate le verifiche la salma verrà rimossa e la circolazione tornerà alal normalità.