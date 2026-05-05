È Gabriela Pantaleon la donna morta a 41 anni nell’incidente sulla strada Verentana: era andata a trovare la sorella

Gabriela Pantaleon.

Si chiamava Gabriela Pantaleon la donna di 41 anni morta nello scontro fra un'automobile e un furgone nel corso della mattinata di ieri, lunedì 4 maggio 2026, nel territorio intono al lago di Bolsena, lungo la strada Verentana, nel Viterbese. L'incidente si è verificato verso le ore 12.30, quando i due veicoli si sono scontrati nei pressi di Capodimonte: ad avere la peggio la donna di 41 anni, Gabriela Pantaleon. La quarantunenne era residente nel Grossetano, a Sorano, ma si trovava nel Viterbese per fare visita alla sorella che vive a Valentano. Gravemente ferito anche il conducente del furgone elitrasportato d'urgenza al policlinico Agostino Gemelli di Roma. Come appreso da Fanpage.it, l'uomo si trova ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata.

Chi è la vittima dell'incidente: Gabriela Pantaleon aveva 41 anni

Gabriela Pantaleon aveva 41 anni e viveva nel Grossetano, a Sorano. Originaria di Santo Domingo, nella mattina di ieri aveva raggiunto la sorella a casa, a Valentano, per farle visita. Lungo la strada, però, si è verificato il tragico incidente. "Siempre sonriente", scriveva sui social network condividendo le sue foto, su Facebook.

L'incidente sul lago di Bracciano

L'incidente si è verificato dopo mezzogiorno lungo la strada Verentana. L'impatto è stato molto violento: la quarantunenne si trovava a bordo della sua automobile quando ha perso il controllo del mezzo e si è scontrata sul furgone. La donna è rimasta intrappolata nelle lamiere ed estratta dai vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli, ma per lei non c'è stato niente da fare. Tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani: per lei non c'è stato niente da fare.

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Sul posto, oltre ai pompieri, sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale e della polizia locale di Capodimonte e gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso il conducente del furgone. Viste le gravi condizioni di salute dell'uomo è stato richiesto anche l'elisoccorso che lo ha trasferito d'urgenza al pronto soccorso del policlinico Agostino Gemelli di Roma.