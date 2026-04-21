Incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare a Roma: morto un uomo di 35 anni, grave una donna

È un uomo di 35 anni la vittima dell'incidente stradale avvenuto sul Grande Raccordo Anulare nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile. L'esito dello scontro mortale, avvenuto all'altezza del chilometro 62.200, è stato reso noto solo nelle ultime ore. Nell'incidente, avvenuto a mezzanotte e un quarto, sono state coinvolte due auto che viaggiavano nella stessa direzione.

Uno dei due autisti dei mezzi protagonisti del sinistro è morto sul posto, mentre una passeggera che era con lui, sempre di 35 anni, è stata ricoverata in gravi condizioni. Il conducente dell'altra macchina è rimasto illeso. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale di Anas e del 118, al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.