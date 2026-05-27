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Ragazzo di 13 anni cade dal balcone di casa nel Frusinate: soccorso con l’eliambulanza, è gravissimo

Un 13enne è grave, caduto da una finestra di casa al terzo piano a Vallecorsa, in provincia di Frosinone. Soccorso con l’eliambulanza, è ricoverato in prognosi riservata.
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A cura di Alessia Rabbai
Immagine di repertorio
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È grave un ragazzo di tredici anni, caduto da una finestra di casa nel Comune di Vallecorsa, un piccolo centro in provincia di Frosinone. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio. Il giovane ha avuto bisogno di cure mediche urgenti ed è stato soccorso prima con l'ambulanza in codice rosso e poi è stato trasferito con l'eliambulanza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Presenti sul posto i carabinieri, che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Il 13enne è caduto da una finestra nel cortile interno di casa

Secondo quanto appreso finora al momento dei fatti erano circa le ore 14.15, il giovane si trovava nella sua abitazione. Si sarebbe sporto da una finestra del pianerottolo al terzo piano, ed è precipitato nel vuoto, fino a finire nel cortile interno. Le sue condizioni sono parse fin da subito gravissime. Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un minore, sul posto è giunto il personale sanitario, che lo ha preso in carico e lo ha trasportato al pronto soccorso.

Il ragazzo ricoverato in prognosi riservata

Da quanto si apprende ha riportato varie lesioni e le sue condizioni di salute sono serie, ma è rimasto vigile e cosciente per tutto il tempo. Si trova ricoverato in prognosi riservata. I militari hanno svolto gli accertamenti di rito per capire le cause, al momento non si esclude alcuna ipotesi.

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