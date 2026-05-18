Secondo incidente in due ore sull’A1 a Frosinone: traffico bloccato in entrambe le direzioni

Due auto e un furgone si sono scontrate sull’autostrada A1 fra Ferentino e Frosinone intorno alle 7.45, due ore dopo un altro incidente. Intervenuta l’eliambulanza, sei chilometri di code.

I vigili del fuoco sul posto

Due gravi incidenti sull'autostrada A1 in poche ore e a pochi chilometri di distanza. Dopo lo scontro avvenuto all'alba all'altezza del casello di Frosinone, circa due ore dopo i soccorsi e la polizia stradale sono tornati sulla Milano-Napoli nel territorio del comune di Ferentino. Per soccorrere i feriti si è reso necessario anche l'intervento dell'eliambulanza e ora il traffico è bloccato in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Scontro a pochi chilometri dal casello di Ferentino

L'incidente si è verificato lungo la carreggiata in direzione di Roma poco prima delle 7.45, quando è partito il segnale d'allarme per vigili del fuoco, 118 e polizia stradale. Il chilometro esatto sarebbe il 620,900, subito dopo il casello autostradale di Ferentino per chi viene da sud. La dinamica esatta del sinistro non è ancora chiara e procedono le indagini, ma a scontrarsi sono state due automobili e un furgone.

Immediatamente si è recata sul posto la squadra di Prima Partenza (1A) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone. Intervenuta anche un'AutoPompaSerbatoio (APS) equipaggiata con modulo fuoristrada. I conducenti dei mezzi coinvolti sono stati estratti dalle lamiere e affidati agli operatori sanitari, ma, data la gravità della situazione, è stato richiesto l'invio di un'eliambulanza da Roma che è atterrata sulla carreggiata.

Un altro incidente poche ore prima sullo stesso tratto

Poco più di due ore prima, intorno alle 5.30, si sono scontrate una macchina, un furgone e un mezzo pesante nel tratto fra Ceprano e Frosinone, a meno di sei chilometri di distanza. Tre le persone rimaste coinvolte.

I due incidenti hanno paralizzato il traffico sul principale asse viario del Paese. Come comunica Autostrade per l'Italia, al mometo si registrano 6 chilometri di coda tra Ceprano e Ferentino verso Roma e un chilometro fra Ferentino e Frosinone in direzione Napoli. "A chi viaggia verso Roma consigliamo di uscire a Ceprano percorrere la SS6 Casilina e rientrare in autostrada a Ferentino", aggiunge la compagnia.