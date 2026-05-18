roma
video suggerito
video suggerito

Secondo incidente in due ore sull’A1 a Frosinone: traffico bloccato in entrambe le direzioni

Due auto e un furgone si sono scontrate sull’autostrada A1 fra Ferentino e Frosinone intorno alle 7.45, due ore dopo un altro incidente. Intervenuta l’eliambulanza, sei chilometri di code.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
A cura di Francesco Esposito
0 CONDIVISIONI
I vigili del fuoco sul posto
I vigili del fuoco sul posto

Due gravi incidenti sull'autostrada A1 in poche ore e a pochi chilometri di distanza. Dopo lo scontro avvenuto all'alba all'altezza del casello di Frosinone, circa due ore dopo i soccorsi e la polizia stradale sono tornati sulla Milano-Napoli nel territorio del comune di Ferentino. Per soccorrere i feriti si è reso necessario anche l'intervento dell'eliambulanza e ora il traffico è bloccato in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Scontro a pochi chilometri dal casello di Ferentino

L'incidente si è verificato lungo la carreggiata in direzione di Roma poco prima delle 7.45, quando è partito il segnale d'allarme per vigili del fuoco, 118 e polizia stradale. Il chilometro esatto sarebbe il 620,900, subito dopo il casello autostradale di Ferentino per chi viene da sud. La dinamica esatta del sinistro non è ancora chiara e procedono le indagini, ma a scontrarsi sono state due automobili e un furgone.

Immediatamente si è recata sul posto la squadra di Prima Partenza (1A) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone. Intervenuta anche un'AutoPompaSerbatoio (APS) equipaggiata con modulo fuoristrada. I conducenti dei mezzi coinvolti sono stati estratti dalle lamiere e affidati agli operatori sanitari, ma, data la gravità della situazione, è stato richiesto l'invio di un'eliambulanza da Roma che è atterrata sulla carreggiata.

Leggi anche
Scontro tra auto, tir e furgone sull'A1 tra Ceprano e Frosinone: traffico in tilt, 8 km di coda

Un altro incidente poche ore prima sullo stesso tratto

Poco più di due ore prima, intorno alle 5.30, si sono scontrate una macchina, un furgone e un mezzo pesante nel tratto fra Ceprano e Frosinone, a meno di sei chilometri di distanza. Tre le persone rimaste coinvolte.

I due incidenti hanno paralizzato il traffico sul principale asse viario del Paese. Come comunica Autostrade per l'Italia, al mometo si registrano 6 chilometri di coda tra Ceprano e Ferentino verso Roma e un chilometro fra Ferentino e Frosinone in direzione Napoli. "A chi viaggia verso Roma consigliamo di uscire a Ceprano percorrere la SS6 Casilina e rientrare in autostrada a Ferentino", aggiunge la compagnia.

Frosinone
Incidenti stradali
Lazio
0 CONDIVISIONI
Immagine
Morta dopo la nascita di gemelli: “È andata a partorire camminando da sola, stava bene”
L'avvocato del marito: "Perché il cesareo è diventato un parto naturale?"
L'avvocato dei medici indagati: "Grande tristezza, aspettiamo autopsia"
L'ostetrica Bellasio: "L’emorragia è una delle emergenze più temute"
I due gemellini sono in condizioni stabili
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views