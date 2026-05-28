Come sta il 13enne precipitato da una finestra nel Frusinate: migliorano le sue condizioni al Bambino Gesù di Roma

Il tredicenne è sveglio e fuori pericolo, anche se la prognosi resta riservata. Era caduto nel cortile della sua abitazione dopo essersi sporto da una finestra.

È ormai fuori pericolo e non è più sedato il ragazzo di 13 anni che ieri è precipitato da una finestra al terzo piano di un palazzo del Frusinate, nel comune di Vallecorsa, anche se la prognosi resta riservata. Dopo un primo trasporto in ambulanza, il giovane è stato spostato con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, subito dopo la caduta avvenuta nel pomeriggio di ieri mercoledì 27 maggio, intorno alle 14.15.

L'adolescente si trovava nella sua abitazione quando è avvenuto il fatto. La tesi più probabile al momento è che si sia sporto da una finestra del pianerottolo dell'edificio, scivolando nel vuoto e atterrando in un cortile interno della casa. Sulla vicenda indagano i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e scongiurare ogni altra possibilità.

Un volo di circa otto metri dalla finestra sul cortile

Ieri pomeriggio lo studente delle scuole medie era in casa con la madre, mentre il padre era in un autosalone di Frosinone, dove lavora. Ad allertare i soccorsi è stata proprio la mamma una volta resasi conto dell'accaduto. L'adolescente ha fatto un volo di circa otto metri da una finestra che affaccia nel cortile interno di un palazzo nel centralissimo viale Roma, che attraversa il paese.

Quando è arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento per un minore, sul posto è giunto il personale sanitario, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato al pronto soccorso. Gli operatori hanno constatato sin da subito che le condizioni del ragazzo erano serie, ma nonostante le gravi lesioni riportate, il tredicenne è rimasto vigile e cosciente per tutto il tempo. Constatata la gravità della situazione, il giovane è stato comunque spostato in elicottero nel reparto di traumatologia dell'ospedale Bambin Gesù di Roma.