Elezioni Civita Castellana 2026, i risultati definitivi: ballottaggio tra Danilo Corazza e Claudio Parroccini
La tornata elettorale si era aperta con uno scontro aperto fra il vicesindaco forzista Claudio Parroccini e il sindaco di FdI, Luca Giampieri. Ma la realtà è che si è poi palesato, man mano che le ore passavano, un ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra: da una parte il vicesindaco uscente, Parroccini, con il 26,16% dei voti. Dall'altra, invece, il dem Danilo Corazza, con il 39,16%. Nessuna speranza per il sindaco uscente Giampieri, che ha ottenuto il 17,11% delle preferenze. Francesco Antonio Romito, sostenuto da Rifondazione Comunista ha ottenuto il 9,88% dei voti, mentre il civico Franco Laugeni il 7,7%.
I risultati delle elezioni comunali a Civita Castellana 2026: affluenza al 63,97%
L'affluenza a Civita Castellana è stata molto alta, con il 63,97% degli aventi diritto che si sono recati alle urne. Un dato molto alto anche se in leggero calo rispetto alle scorse elezioni, dove l'affluenza era stata del 64,59%.
Danilo Corazza e Claudio Parroccini al ballottaggio
A sfidarsi al ballottaggio saranno il candidato del Partito democratico Danilo Corazza, in vantaggio, e il vicesindaco uscente di Fratelli d'Italia, Claudio Parroccini. Le date delle prossime elezioni in cui Civita Castellana sceglierà il suo sindaco sono il 7 e 8 giugno, dopodiché si procederà alla nuova nomina. Un esito quasi scontato quello del ballottaggio, dato che i cittadini hanno dovuto scegliere tra cinque candidati e ben dodici liste.