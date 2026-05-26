Elezioni Santa Marinella 2026: qui l’affluenza più alta del Lazio, ma è ballottaggio Gasparri – Manuelli

L’affluenza è in calo ovunque, ma non a Santa Marinella dove si vota dopo 10 anni di amministrazione Tidei, non ricandidato. Sarà ballottaggio Gasparri – Manuelli.

Le urne sono state chiuse alle ore 15. Ma a Santa Marinella quest'anno è diverso. Mentre negli altri comuni si è registrata un'affluenza inferiore ai seggi, nel comune costiero nel litorale nord romano l'affluenza è stata in aumento: il 59,49% degli aventi diritto (dato comunque più basso se paragonato alla situazione degli altri comuni al voto) si è recato alle urne per votare, in aumento rispetto al 58,08% della scorsa tornata elettorale.

Fino alla tarda serata di ieri, i candidati si trovavano a pochi punti percentuali di distanza: il candidato del centrodestra Damiano Gasparri intorno al 30%, seguito dal civico Alessio Manuelli al 29% e dal candidato dem Emanuele Minghella al 25,9%. Il comune, com'era prevedibile, finirà al ballottaggio: al primo turno è in testa il candidato di centrodestra, Damiano Gasparri, con percentuale definitiva al 32,58%, e poi c'è Alessio Manuelli, al 27,77%. Non ce l'ha fatta Emanuele Minghella, fermo al 25,52%.

I risultati delle elezioni comunali a Santa Marinella 2026: affluenza al 59,49%

Una mosca bianca Santa Marinella in questa tornata elettorale in cui l'affluenza registrata è inferiore a quella delle ultime elezioni. Sebbene i dati siano piuttosto bassi, si registra un aumento invece nel comune di Santa Marinella che dall'affluenza di cinque anni fa pari al 58,08% passa al 59,49%. A Santa Marinella, in qualsiasi modo si chiuda questa tornata elettorale, sarà da segnalare una novità sostanziale: dopo 10 anni di amministrazione Tidei, che dopo essere stato sfiduciato e caduto nel 2025, non si è ricandidato, la città può contare su un nuovo volto. E, stando agli ultimi dati, quel volto potrebbe appartenere al candidato di centrodestra Damiano Gasparri, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega. Candidati, con lui, Emanuele Minghella con Pd, Casa riformista, Progetto civico e lista Tidei, Daniele Renda con Avs, Mariarosaria Rossi con Forza Italia e Noi moderati, a cui si aggiungono i civici Alessio Manuelli e Stefano Marino.