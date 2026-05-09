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Grande Fratello Vip 8 maggio: eliminato Marco Berry, cinque concorrenti in nomination per la finale

Nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 8 maggio è stato eliminato Marco Berry. In nomination, stavolta per la finale, cinque concorrenti: Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi.
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A cura di Ilaria Costabile
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Nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 8 maggio uno dei concorrenti al televoto ha dovuto lasciare la casa, si tratta di Marco Berry. A contendersi il posto nella dimora di città con lui erano Lucia Ilardo, Adriana Volpe e Francesca Manzini. Come di consueto, c'è stato il momento nomination, ma stavolta i cinque concorrenti al televoto si sfideranno per il posto da finalista. I gieffini in questione sono Raimondo Todaro, Raul Dumitras, Renato Biancardi, Adriana Volpe e Lucia Ilardo. Alla conduzione, come sempre, Ilary Blasi accompagnata dalle sue opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Marco Berry è l'eliminato della serata

A dover lasciare la casa del Grande Fratello a un passo dalla finale è stato Marco Berry. La scelta è ricaduta sull'ex volto de Le Iene dopo una serie di televoti flash che sono stati annunciati da Ilary Blasi nel corso della serata. Da che, infatti, erano quattro concorrenti a contendersi l'eliminazione, la prima a salvarsi è stata Lucia Ilardo, a seguire Adriana Volpe e, infine, tra Berry e Dumitras ad avere la meglio è stato quest'ultimo. "È stato bellissimo, è stato un gruppo straordinario, grazie di tutto" ha detto il gieffino una volta varcata la porta rossa.

Le nomination della puntata di venerdì 8 maggio

Non poteva mancare, poi, il momento nomination, sebbene la votazione che il pubblico a casa è chiamato a dare non è per eliminare i concorrenti, ma per scoprire chi tra loro andrà in finale e raggiungerà le due finaliste già annunciate, ovvero Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Le nomination sono tutte palesi, inizia Francesca Manzini che nomina Adriana Volpe, Renato Biancardi fa il nome di Francesca Manzini, Adriana nomina Raul Dumitras, che invece nomina Francesca e ancora, Lucia fa il nome di Raimondo e anche le due finaliste votano l'imitatrice. Al televoto, quindi, ci sono ben cinque concorrenti: Raimondo Todaro, Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi, che quindi si giocheranno il posto in finale.

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