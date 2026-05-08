GF Vip, Antonella Elia dura con Alessandra Mussolini: “È aggressiva, infierisce senza pietà e cerca di dilaniarti”

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Confronto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata di venerdì 8 maggio, Ilary Blasi ha deciso che era giunto il momento che tutti i nodi venissero al pettine. Ha fatto posizionare le due concorrenti al centro di una scacchiera. Così, le due donne sono state costrette a confrontarsi. L'ex ragazza di Non è la Rai ha confidato di non riuscire a trovare "nessun pregio" in Alessandra. Persino la pizza che fa non sarebbe granché: "È troppo pesante, infatti sono tutti malati, prendono tutti i fermenti lattici". Elia su Mussolini ha aggiunto: "È aggressiva. Si infila come la lama di un coltello e cerca di dilaniarti. Infierisce, non ha pietà. Ha sempre un obiettivo da colpire". Alessandra non ci sta: "Così sembro una matta".

Il confronto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini

L'opinionista Selvaggia Lucarelli ha chiesto ad Alessandra Mussolini perché abbia detto che Antonella Elia odia le donne. La concorrente ha spiegato meglio la sua percezione: "Ha sempre un giudizio negativo spesso sull'estetica o sul modo di fare. Facci vivere, Antonella. Dici anche che se una donna ha una certa età non deve mettersi la gonna corta. Ha sempre il dente avvelenato". Antonella si è difesa dicendo che è Alessandra a prendere in giro le donne: "Sei tu che attacchi, hai sfottuto Adriana per le ciglia". Poi ha rimarcato un atteggiamento di Mussolini che trova particolarmente fastidioso, quando la concorrente si avvicina ballando per tentare di farti saltare i nervi: "Ti viene addosso per farti sbroccare, è un miracolo che io non sia partita all'attacco. Lei provoca usando il corpo".

Lucarelli dice che Antonella Elia è cupa, la reazione della concorrente

Alessandra Mussolini ha svelato quale sarebbe il punto debole di Antonella Elia. A suo dire, la concorrente avrebbe bisogno di fare lunghi monologhi senza essere interrotta perché tende a dimenticare quello che deve dire: "E allora io entro, la interrompo e lei sbrocca". Selvaggia Lucarelli ha preso la parola e ha chiesto ad Antonella Elia: "Non è che hai questa ostilità nei confronti di Alessandra perché lei ha la capacità di divertirci mentre tu sei cupa?" Antonella Elia ci è rimasta male: "Che io sia cupa mi preoccupa un po', questa cosa mi addolora. Mi hai ucciso, ora mi viene da piangere". Ci ha pensato Alessandra a sdrammatizzare: "Antonella non è cupa, è un po' isterica".