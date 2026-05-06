Raimondo Todaro: “Francesca Tocca la risposerei mille volte. Ci siamo lasciati perché non ero più una priorità”

Raimondo Todaro ripercorre al Grande Fratello Vip la linea della sua vita e parla dell’amore con Francesca Tocca. Il ballerino riconosce sia stata una storia importantissima e si sofferma su uno dei motivi che ha portato alla fine del loro legame.

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Nella puntata di martedì 5 maggio del Grande Fratello Vip non sono mancati momenti particolarmente intensi, legati stavolta a Raimondo Todaro. Il ballerino ripercorre la linea della sua vita, mettendo l'accento sugli eventi più significativi vissuti finora e, infatti, ha parlato ampiamente di Francesca Tocca, la sua ex moglie, nonché madre di sua figlia Jasmine.

Raimondo Todaro racconta la fine della storia con Francesca Tocca

I due si sono fidanzati nel 2006, quando ballando insieme hanno capito che la chimica tra loro non era solamente artistica, ma anche di altra natura e, infatti, Todaro ripercorre con estrema lucidità ogni passaggio della loro storia d'amore, raccontando anche i momenti più difficili. L'ex volto di Amici e Ballando con le stelle, quindi, spiega: "A fine 2024 c’è il momento più brutto della mia vita. Mi separo da Francesca perché… non lo so ancora perché". Scavando un po' più a fondo, però, riesce a riconoscere quelle mancanze che hanno portato alla fine della loro storia d'amore:

Forse ci siamo conosciuti troppo giovani. Nonostante sia finito male, se potessi tornare indietro la sposerei altre mille volte. Mi ha amato tanto, mi ha dato tutto. Sono stato felice per tanti anni. Abbiamo Jasmine e so che è la mamma migliore al mondo. Ci siamo amati tantissimo, ci vogliamo bene, c’è rispetto. Non c’è stato un motivo particolare sulla nostra fine. È andata scemando.

Nonostante tutto, però, Todaro riconosce che qualcosa ad aver allentato il loro rapporto c'è stata, un sentire che riguarda principalmente lui: "A un certo punto pensavo di non essere più la priorità per lei. Mi ha amato talmente tanto che poi, quando è andato un po’ a scemare, non ci siamo accontentati perché eravamo partiti perché era tutto fantastico e meraviglioso". Ilary Blasi, poi, chiede a Todaro se crede che ad oggi sia tutto finito e lui risponde: