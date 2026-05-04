Francesca Manzini rivela al GF: “Ho lavorato per il Principe del Qatar. È il mio piano b se la tv non va bene”

Momento di rivelazioni al Grande Fratello Vip. Francesca Manzini ha raccontato ai suoi coinquilini di aver collaborato con il Principe del Qatar, l'attrice ha dichiarato di aver lavorato con lo sceicco miliardario Tamim bin Hamad Al Thani.

La rivelazione di Francesca Manzini

Manzini ha raccontato di essere stata assunta dal Principe del Qatar perché aveva bisogno di seguire i suoi affari, curando i rapporti con partner importanti e seguire le relazioni con aziende e investitori:

Certo che è tutto vero. Ho lavorato per lui dal 2015 al 2017. Cosa facevo? Ho fatto l’assistente e l’account manager all’emiro. Cosa significa? Facevo tante cose per lui, parliamo di fusioni, marketing, gestivo cose, tutta una serie di cose. In realtà io oltre a questo che sapete, mi occupo anche di altre cose. Gestisco fusioni di aziende, finanziamenti, mi occupo di procacciamento d’affari. Mi occupo di queste cose perché ho molti contatti.

L'imitatrice, quindi, ammette di aver fatto anche lavori al di fuori del mondo dello spettacolo: "Faccio anche queste cose, mi occupo di queste cose, mi piace fare anche questo lavoro, che per me è un piano B, qualora il piano A non dovesse essere fisso, non mi dovessero chiamare spesso. Non è che si lavora sempre in questo settore e lo sapete". La gieffina, quindi, ha ribadito il fatto che in mancanza di lavori come attrice, imitatrice, conduttrice ha pensato di fare altro: "Quindi in parallelo faccio questo, come ho detto, è un piano B se le cose non dovessero andare sempre bene".