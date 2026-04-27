Al Gf Vip Manzini ammette di essere fidanzata, la reazione di Todaro: “Perché inventare una telenovela?”

Francesca Manzini confessa al GF Vip di avere una relazione fuori dalla Casa: “Ho mentito per proteggerlo”. La rivelazione ha scatenato la dura reazione di Raimondo Todaro, che si è sentito usato per alimentare una dinamica falsa: “Mi hai chiesto consigli su bugie”.

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Al Grande Fratello Vip 8, la serata di ieri ha segnato un punto di rottura nel rapporto tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro. La comica e imitatrice, finita al centro dell'attenzione nelle scorse settimane per una presunta sintonia con il ballerino, ha ammesso davanti ai coinquilini di non essere stata del tutto sincera riguardo alla propria situazione sentimentale fuori dal reality. La reazione dell'ex prof di Amici: "Perché inventare una telenovela?".

La confessione di Francesca Manzini: "Amo un'altra persona"

Tutto è nato durante un momento di svago in giardino, quando Alessandra Mussolini ha punzecchiato Manzini sul suo rapporto con Todaro. Incalzata anche da Antonella Elia, che ha sostenuto di conoscere l'identità di un presunto fidanzato appartenente al mondo dello spettacolo, Francesca Manzini è alla fine uscita allo scoperto: "Io amo quell’altra persona". A tavola, l'attrice ha poi spiegato di aver mentito inizialmente per tutelare un uomo che frequenta fuori dalla Casa, precisando che non si tratterebbe di una vecchia conoscenza, ma di una persona sentita poco prima del suo ingresso nel programma. Una versione che smentisce quanto dichiarato nelle settimane precedenti, quando aveva parlato di un legame ormai concluso con un uomo straniero.

Lo sfogo di Raimondo Todaro: "Mi hai preso in giro"

La rivelazione non è stata accolta positivamente da Raimondo Todaro. Il ballerino, che con Manzini ha costruito un legame di stretta amicizia e confidenza, si è sentito escluso dalla verità: "Perché devi fare la telenovela? Io ti ho mai chiesto qualcosa? Sei tu che me ne hai parlato e volevi dei consigli. A questo punto ti ho dato suggerimenti sbagliati, perché basati su informazioni false". Todaro ha contestato all'amica la scelta di aver costruito un racconto fittizio, coinvolgendolo in una narrazione non corrispondente alla realtà. Davanti alla reazione seccata del compagno d'avventura, Francesca Manzini è scoppiata in lacrime, ribadendo di aver agito solo per proteggere la privacy della persona che la aspetta fuori.

Mentre Adriana Volpe ha tentato di mediare tra i due per placare gli animi, Alessandra Mussolini si è mostrata scettica di fronte al pianto della comica, accusandola di voler trasformare l'accaduto in una "sceneggiata" a favore di telecamera. Il clima tra gli inquilini ora resta teso: la fiducia tra Todaro e Manzini sembra essere stata compromessa proprio a causa delle omissioni fatte dalla comica all'inizio del percorso.