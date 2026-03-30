Francesca Manzini ha una cotta per Raimondo Todaro? Le parole al GF: “Sei un regalo per me”

Francesca Manzini ha una cotta segreta per Raimondo Todaro? Sembrano pensarlo i concorrenti dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip e le ultime parole pronunciate dall’imitatrice sembrano andare in quel senso. Al coreografo ha detto: “Per me sei un regalo”.

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Al Grande Fratello Vip, i riflettori sono tutti puntati su Francesca Manzini e Raimondo Todaro (in assenza di altre e più entusiasmanti dinamiche sentimentali). Il loro è un legame nato sotto il segno della complicità che però, nelle ultime ore, ha subito un'accelerazione improvvisa, lasciando intravedere sentimenti che vanno ben oltre la semplice simpatia tra compagni di avventura. Il momento della verità è scattato lontano dagli sguardi indiscreti (ma non dalle telecamere), mentre i due erano soli in sauna. Francesca, approfittando dell’assenza degli altri, si è decisa a confessare al coreografo quanto la sua presenza sia diventata vitale: “Il rapporto che ho con te non ce l’ho con gli altri. Mi fai stare bene, sei un regalo per me”.

La dichiarazione di Francesca Manzini a Raimondo Todaro

Parole importanti, quasi una dedica, con cui l'imitatrice ha ammesso di essersi "ammorbidita" grazie a lui, uscendo dal guscio di protezione che si era costruita dopo la fine della sua ultima storia e con l’intenzione di non rivelare troppo di se stessa nel corso di questa esperienza al GF Vip. Esperienza che la vede avanzare con un eccesso di cautela, timorosa che questa avventura nella Casa possa danneggiarla sotto il profilo professionale. Ma in tema di sentimenti, Manzini ha deciso di essere sincera pur restando consapevole dell'ingombrante presenza di Genoveffa, la compagna di Todaro che lo aspetta fuori. “Spero che la cosa sia reciproca, con tutto il rispetto per lei. Non voglio spaventarti, solo essere sincera”, ha aggiunto, cercando di comunicare a Raimondo il senso della sua “dichiarazione”.

I coinquilini convinti che a Manzini piaccia Todaro: "C'è passione, si vede"

Se i diretti interessati cercano di mantenere un profilo basso, probabilmente in attesa di capire in che modo si evolverà questo legame agli inizi, i coinquilini hanno già emesso la loro sentenza. La più incisiva è stata Alessandra Mussolini che si è detta convinta che quella manifestata da Francesca sia più che semplice amicizia: “Lei è cotta, le piace tanto Raimondo. C’è passione e si vede”. A nulla sono valse le timide smentite di Francesca, che continua a dichiararsi non pronta per un nuovo amore dopo la separazione da Marco Scimia, l'uomo da cui si è allontanata in silenzio mesi fa.