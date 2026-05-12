Chi sarà il terzo finalista stasera al GF Vip: Adriana Volpe favorita, la classifica e le percentuali

Stasera al Grande Fratello Vip sarà proclamato il terzo finalista. Il responso dei sondaggi su Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi.

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La puntata del Grande Fratello Vip di stasera, martedì 12 maggio, sarà particolarmente decisiva. Sarà eletto, infatti, il terzo finalista che andrà ad aggiungersi ad Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Ad avere questa opportunità saranno: Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Renato Biancardi e Raul Dumitras. Chi di loro andrà in finale? Vediamo il quadro che emerge dai sondaggi.

A giudicare dal responso dei vari sondaggi effettuati in queste ore online, sembra ci sia una favorita che stacca gli altri concorrenti. Stiamo parlando di Adriana Volpe. La concorrente aveva perso per un soffio il confronto con Alessandra Mussolini. Stasera avrà la sua rivincita? I giochi sono ancora aperti perché il televoto è in corso. Il responso ufficiale sarà comunicato da Ilary Blasi nel corso della diretta di martedì 12 maggio. Sino ad allora, non sono esclusi colpi di scena.

Sebbene Adriana Volpe sembri la favorita, Lucia Ilardo potrebbe insidiare la sua posizione. Anche la concorrente, infatti, sembra godere di un ottimo riscontro nei sondaggi. Il suo percorso nella casa l'ha vista avvicinarsi ad Alessandra Mussolini, con cui si è instaurato un bel rapporto di amicizia. Inoltre, di recente c'è stato un ritorno di fiamma con Renato Biancardi. I due si sono baciati. Non è detto che non si verifichi un vero e proprio testa a testa tra Lucia e Adriana .

Al terzo posto, troviamo Raimondo Todaro. Il concorrente sta giocando bene le sue carte nella casa del Grande Fratello Vip. È riuscito a integrarsi e a costruire una rete di amicizie. Al momento, tuttavia, non sembra plausibile che possa essere proclamato terzo finalista. A chiudere l'ipotetica classifica, Raul Dumitras e Renato Biancardi che sembrano viaggiare sotto al 5% di preferenze.

Precisiamo ancora una volta che il televoto è in corso, dunque il responso dei sondaggi potrebbe essere ribaltato grazie alle preferenze espresse dal pubblico. Vediamo la forbice delle percentuali e l'ipotetica classifica: