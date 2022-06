Francesca Manzini: “Ho vissuto drammi fortissimi in amore, mi hanno uccisa” Francesca Manzini torna a parlare del suo passato sentimentale, scandito da una relazione tossica che le ha fatto male per anni: “Ho vissuto darmi fortissimi”.

A cura di Stefania Rocco

Una relazione tossica, le botte, l’anoressia e poi la bulimia. Ne ha parlato apertamente Francesca Manzini, attrice, conduttrice e imitatrice diventato uno dei volti giovani più ammirati della televisione. Merito, anche, della sua capacità di rimettersi in gioco, tornando a credere in se stessa anche quando tutto sembrava perduto. Intervistata durante UnoMattina Estate, Francesca è tornata con il pensiero a quegli anni, a quel legame che ha quasi cambiato il corso della sua vita e che, per fortuna, non le ha impedito di diventare la donna che è oggi.

Il racconto di Francesca Manzini

“Ho vissuto dei drammi fortissimi in amore che mi hanno uccisa, se vogliamo moralmente. Mi hanno formato perché il male è bellissimo”, ha raccontato l’imitatrice in tv, “Io ho ringraziato l’uomo sbagliato che ho avuto, per la paura che mi ha dato e tutto quello che mi ha fatto e che gli ho permesso di farmi fare perché non è sempre colpa degli altri. Io l’ho ringraziato perché ciò che ti dà l’autodistruzione o distruzione, o ti rende una persona violenta, o ti rende una persona folle e artista, ti rende una persona speciale e io sono diventata quest’ultima”.

L’amore con Marco Scimia

Francesca Manzini con il compagno Marco Scimia

Il presente è differente. Accanto a lei da tempo c’è il compagno Marco Scimia, anche grazie al quale Francesca ha ritrovato l’equilibrio in campo sentimentale. “Ancora oggi non mi va di definire Marco l’uomo giusto. Sto talmente bene che non mi accorgo del tempo che passa”, ha dichiarato. È un amore solido, diverso da quello tossico che l’ha cambiata. Un legame violento, come raccontato qualche mese fa al Corriere: