Tony Effe contro Niky Savage: "Sei stupido, la tua carriera è inutile", poi punge ancora Fedez Continua il dissing tra Tony Effe e Niky Savage, in cui è stato tirato in ballo anche Fedez. Il rapper romano risponde all'ultimo freestyle di Savage definendolo "stupido" e punzecchiando ancora il rapper milanese, dopo le stoccate delle ore precedenti.

A cura di Ilaria Costabile

È ormai diventato uno scontro a tre quello che vede rispondersi a botte di dissing e frecciate sui social, Tony Effe, Niky Savage e Fedez. Se tra i due c'è una vera e propria rivalità, il cantante milanese si introduce in questo scontro attaccando il rapper romano, con il quale già in passato c'erano stati degli screzi e il cui nome era comparso anche tra i possibili flirt di Chiara Ferragni dopo fine del suo matrimonio. Ed ecco che, dopo l'ennesima provocazione di Niky Savage, pubblicata ovviamente tra le storie Instagram, Tony Effe ha risposto nuovamente, coinvolgendo anche Fedez.

Il dissing tra Niky Savage e Tony Effe

"Comunque raga, se volete far venire le paranoie a chi ha ricci più brutti dei vostri, ho droppato pure questo" dice Nicky Savage mostrando un prodotto, lanciando l'ennesima frecciatina a Tony Effe al quale si era già rivolto in alcune storie su Instagram, dopo aver ascoltato alcune barre in cui il rapper romano gli si rivolgeva in toni non proprio amichevoli. Nel brano Red Bull 64 Bars: Tony Effe prod. LAX & FT Kings, Tony Effe parla di Savage accusandolo di aver copiato la sua musica e alludendo ad una ragazza che avrebbero avuto in comune loro due e altri rapper. Nicholas Alfieri, vero nome del rapper, ha quindi replicato pubblicando una story in cui si mostra in uno studio di registrazione, scrivendo poi "Non vedo l'ora". Poco dopo, ecco pubblicato il brano Bufu Freestyle, in cui Savage attacca Tony Effe, facendo riferimenti anche ai suoi nuovi brani "Sto trappando su Tiktok ma non è sesso e samba" e anche un riferimento alla sua nuova fidanzata Giulia De Lellis "so tante cose sulla tua Giulietta, ma non le dico perché sono un uomo" e ancora "non mi paragonare più a te, fai un favore più a te che a me" e altre frecciate dal punto di vista sessuale e anche sull'aspetto fisico.

La risposta di Tony Effe con frecciata a Fedez

Non tarda ad arrivare la risposta da parte di Tony Effe che, però, non sembra aver preso bene quest'ultimo freestyle e quindi decide di rispondere senza rime, ma rivolgendosi direttamente all'interessato. Il rapper, quindi, inquadrandosi mentre è in macchina dice:

Fra' veramente, mi hai messo in difficoltà, ti ho dato una possibilità nella tua stupida carriera inutile e tu l'hai sprecata così al cesso, sei stupido fra', sei proprio stupido, non puoi essere mio figlio sei troppo stupido.

Il messaggio si chiude con un chiaro riferimento a Fedez che, infatti, già da qualche tempo sta collaborando con Niky Savage, anzi è stato proprio lui a volerlo nel suo ultimo brano e, dopo le stoccate delle ore precedenti, Tony Effe parlando a Savage tira in ballo, nemmeno troppo velatamente anche Fedez: "Adesso aspetto la risposta del tuo capo, perché sei proprio stupido fra', Tony Effe 2 sei scemo!".