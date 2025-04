video suggerito

Nanni Moretti sta meglio dopo l'infarto: "Prognosi riservata per 48 ore dopo l'angioplastica", il bollettino ufficiale Nanni Moretti è ricoverato da ieri al San Camillo di Roma, a seguito di un infarto. Ha trascorso una notte tranquilla nel reparto di terapia intensiva e ha parlato con i medici dopo aver subito un intervento di angioplastica coronarica. "Nonostante il quadro clinico favorevole e l'evoluzione positiva, è prudente mantenere una riserva sulla prognosi per almeno 48 ore, come da prassi", riferisce il primo bollettino medico ufficiale.

Nanni Moretti, attore e regista, è ricoverato da ieri al San Camillo di Roma, a seguito di un infarto che lo ha colpito nella giornata di ieri 2 aprile. Secondo quanto si apprende da ANSA, ha trascorso una notte tranquilla nel reparto di terapia intensiva cardiologica dopo aver subito un intervento chirurgico, è vigile e sereno ed ha parlato con i medici.

"Sottoposto ad angioplastica, prognosi riservata per 48h"

“Le condizioni del paziente sono stabili. È stato ricoverato ieri nel tardo pomeriggio a seguito di una sindrome coronarica acuta. È arrivato al pronto soccorso in ambulanza intorno alle ore 18:00 e ha ricevuto tempestivamente le cure necessarie. L’angioplastica coronarica, eseguita prontamente per trattare la coronaria causa del quadro clinico, è risultata efficace. Il decorso post-procedurale è stato regolare e il danno miocardico riscontrato è lieve. La funzionalità cardiaca è rapidamente tornata ai valori precedenti all’evento acuto. Nonostante il quadro clinico favorevole e l’evoluzione positiva, è prudente mantenere una riserva sulla prognosi per almeno 48 ore, come da prassi. Confidiamo che nei prossimi giorni il paziente possa riprendersi completamente”, a dichiararlo il Prof. Domenico Gabrielli, direttore UOC Cardiologica dell’A.O. San Camillo Forlanini.

Il primo infarto a ottobre 2024, il video dall'ospedale

Nei primi giorni di ottobre dello scorso anno, il noto regista e attore era già stato colpito da un infarto ed era stato ricoverato e poi dimesso dopo i controlli, sempre all'Ospedale San Camillo. Il 3 ottobre dell'anno scorso comunque, dopo pochi giorni, era riapparso al cinema Nuovo Sacher, per presenziare alla proiezione di un film. La sera del malore avrebbe dovuto presenziare alla serata del suo ultimo film da produttore, Vittoria di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, e proprio al Cinema Vittoria di Napoli nel pomeriggio di mercoledì 2 ottobre ha fatto sentire la sua assenza improvvisa. Successivamente, in un video registrato dall'ospedale, aveva annunciato di aver avuto un infarto: "Mi dispiace non essere lì con voi, ma sto bene. Starò meglio, tornerò presto".

L'ultima foto su Instagram, l'evento al Nuovo Sacher

L'ultimo post su Instagram è di un giorno fa: una foto scattata all'anteprima speciale di Generazione Romantica al Nuovo Sacher a Roma, con il maestro Jia Zhangke e ospiti del calibro di Paola Cortellesi. Ieri, quando lo ha colto il malore, era atteso sempre al cinema Sacher per partecipare alla prima del film ‘L'attachement' di Carine Tardieu con Valeria Bruni Tedeschi, nell'ambito del Festival del Cinema Francese, ma aveva annunciato agli organizzatori "che non si sentiva bene e che avrebbe rinunciato a presenziare al'inaugurazione di Rendez- Vous". Il regista era molto atteso anche da Valeria Bruni Tedeschi, colpita a sua volta dalla notizia.