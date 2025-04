video suggerito

Nanni Moretti ricoverato in terapia intensiva: condizioni stabili, atteso bollettino medico Nanni Moretti ricoverato d'urgenza al San Camillo di Roma nel pomeriggio di mercoledì 2 aprile a causa di un infarto. Atteso nelle prossime ore il bollettino medico sulle sue condizioni.

Nel pomeriggio di mercoledì 2 aprile, Nanni Moretti è stato ricoverato d'urgenza a causa di un infarto. Stando alle ultime notizie, le condizioni del regista romano sono stabili ed è atteso per la giornata di oggi un bollettino medico.

Come sta Nanni Moretti: attesi aggiornamenti

Sono stabili le condizioni del regista romano, ricoverato d'urgenza per un infarto al San Camillo nella giornata di martedì 2 aprile. Il regista si era recato al pronto soccorso nel pomeriggio di ieri dopo un malore improvviso, è stato subito operato e stando alle ultime informazioni si trova nel reparto di cardiologia, in terapia intensiva. Aggiornamenti sul suo stato di salute sono attesi per la giornata di oggi. In queste ore sono tanti i fan che suoi social mostrano solidarietà all'artista.

Si tratta del secondo infarto per Nanni Moretti

Non è la prima volta che Nanni Moretti ha un problema cardiologico. Le sue condizioni di salute avevano destato grande preoccupazione anche lo scorso ottobre, quando diede forfait alla presentazione del film Vittoria, a Napoli, a causa di un infarto. Dalla sua stanza di ospedale, il regista aveva annunciato di essersi sentito male, tranquillizzando però i presenti che lo attendevano all'evento: "Mi dispiace non essere lì con voi, ma sto bene. Starò meglio, tornerò presto". Pochi giorni dopo Nanni Moretti si era già ripreso per recarsi al suo cinema, il Nuovo Sacher a Roma, per presentare il suo film. Tranticinque anni fa, il regista era guarito da un linfoma di Hodgkin. Nel 2017, mentre si trovava a Roma per la proiezione del corto Autobiografia di un uomo mascherato,aveva parlato di un secondo tumore che lo aveva colpito dopo vent'anni "da un'altra parte" e delle sedute di radioterapia a cui si era sottoposto per curarsi.