"Ancora non capisco quello che è successo", Nanni Moretti a sorpresa dopo l'infarto: ha partecipato a un evento Il regista, colpito la scorsa settimana da un infarto, ha chiamato a sorpresa la Casa del Cinema di Roma prima della proiezione del suo Ecce Bombo.

Nanni Moretti ha sorpreso tutti con un intervento telefonico inaspettato. Il regista si è collegato con la Casa del Cinema di Roma durante la giornata conclusiva della rassegna "Custodi di sogni – I tesori della Cineteca Nazionale". Nanni Moretti, ancora convalescente dopo il recente infarto e l'intervento chirurgico, si è collegato telefonicamente per introdurre la proiezione della versione restaurata di "Ecce Bombo".

Le riflessioni su un successo inaspettato

"Ogni tanto vedo esordi di giovani e mi chiedo perché mai Ecce Bombo abbia avuto tutto quel successo e questi altri film no. Veramente non lo capisco", ha esordito il regista, accolto da un applauso scrosciante del pubblico, felice di sentire la sua voce dopo giorni di apprensione per le sue condizioni di salute. La telefonata è stata raccontata nell'edizione odierna de La Stampa da Fulvia Caprara. A un certo punto, Moretti fa una pausa e ammette con la sua proverbiale schiettezza: "Scusate, sto mangiando una noce". Le considerazioni di Moretti sul suo film del 1978 sono state lucidissime e sorprendenti: "C'era, dentro quel film, qualcosa che a me sfuggiva", ha ammesso il regista. Secondo lui, il successo potrebbe essere legato al fatto che "Ecce Bombo" mostrava "la mia generazione troppo ideologica, troppo seriosa, incapace di ridere di se stessa. Forse questo è il motivo del successo, perché era anche un film doloroso".

La convalescenza attraverso il cinema, nessuna parola sull'infarto

Il malore di Moretti, avvenuto nei giorni scorsi, gli ha impedito di partecipare al ricevimento all'Ambasciata di Francia per l'apertura dei Rendez-vous. Durante quell'evento, Alice Rohrwacher, nel ricevere l'onorificenza di Officier des Arts et Lettres, gli aveva mandato auguri affettuosi. Solo due settimane fa, il regista aveva partecipato al Bif&st, raccogliendo le ovazioni dei fan, ed era tornato a Roma pronto per lanciarsi nel suo prossimo progetto cinematografico. Ora inizia il tempo della convalescenza, che, come suggerisce la sua telefonata a sorpresa, sarà abbreviata dall'unico modo che Moretti conosce: parlare di cinema.