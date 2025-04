Nanni Moretti ricoverato d’urgenza al San Camillo di Roma per un infarto

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Nanni Moretti è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma, a causa di un infarto. Il regista romano si è sentito male nel pomeriggio ed è stato portato al nosocomio, dove è stato operato e si trova in terapia intensiva.

Le condizioni di Nanni Moretti

Al momento non si conoscono altre informazioni in merito alle condizioni del regista romano. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il regista portato d'urgenza in ospedale dopo un malore improvviso nel pomeriggio, è stato subito operato e ora si trova nel reparto di cardiologia, in terapia intensiva, sotto l'attenda osservazione del personale sanitario. La prognosi resta riservata e le sue condizioni sarebbero piuttosto delicate. Per la giornata di domani si attende un bollettino medico che renda noto lo stato di salute del cineasta.

L'infarto dello scorso ottobre

Lo scorso ottobre era stato colpito da un infarto, nel giorno in cui avrebbe dovuto prendere parte alla presentazione del film Vittoria, a Napoli, ma con un video dall'ospedale il regista aveva annunciato di essersi sentito male e di aver avuto un infarto, per poi tranquillizzare coloro che era presenti all'evento e che lo attendevano: "Mi dispiace non essere lì con voi, ma sto bene. Starò meglio, tornerò presto". A distanza di pochi giorni dall'accaduto, verificatosi nella giornata del 1° ottobre, Moretti il 3 ottobre era già ad un evento tenutosi al suo cinema, il Nuovo Sacher a Roma, organizzato per presentare il film da lui prodotto, Vittoria, mostrandosi tranquillo e travolto dall'affetto dei presenti che lo hanno accolto con un fragoroso appaluso e anche sui social non sono mancati messaggi di affetto da parte dei fan del regista.