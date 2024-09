video suggerito

Tony Effe e il dissing contro Fedez: "Pinocchio, Chiara dice che mi adora", si accende la rissa social Si accende la rissa sui social tra Tony Effe e Fedez. È il primo a pubblicare una serie di versi che sembrano fare il verso al collega e, in particolare, fare riferimento a un legame sconosciuto con Chiara Ferragni. E la risposta di Fedez non si fa attendere.

A cura di Stefania Rocco

Si accende la rissa social tra Tony Effe e Fedez. Nella serata di martedì 17 settembre, i due rapper si scontrano a distanza per motivi non ancora completamente chiariti. Il primo a provocare è Tony che pubblica una serie di versi che sembrerebbero fare riferimento proprio a Federico. In particolare, Tony scrive una caption nella quale allude a un rapporto "romantico" con Chiara Ferragni. La risposta di Fedez non si fa attendere e arriva sempre a mezzo social.

I versi di Tony Effe: “Chiara dice che mi adora”

“Ho scop*** la tua bitch e dopo l’ho passata a Sfera. Dopo Boro, dopo Shiva, dopo gira gira gira. Se metto il tuo nome esce la mia foto su Wikipedia. Sei una brutta imitazione, brutta copia, sei un’offesa”, rappa Tony Effe, “Adesso trova qualcuno che ti difende. Resterai per tutta la vita un emergente. Tuo padre è andato a comprare le sigarette, mamma da grande voglio fare Tony Effe. Il problema sono io, porto la sicurezza perché mi agito, sono mezzo psicopatico, solo loro mi calmano. Con una pizza ti faccio tornare liscio. Sei brutto in c*** anche se mi hai copiato i ricci. Ti sco*** come Diddy. Hai scelto male i tuoi nemici, sei solo un altro dei miei figli”. Il testo di Effe prosegue con un’altra serie di barre che sembrano fare riferimento proprio a Fedez: “Devi stare attento a quello che dici. Go, go, la Chiara dice che mi adora. Non ti ho lasciato la strofa. Hai chiesto alla mia brutta copia. Ti comporti da tr**a. La tua bevanda sa di pi***o. L’ho bevuta e mi fa schifo. Guardami, sono bellissimo. Fai beneficenza ma rimani un viscido”. Quindi, per meglio palesare il destinatario del dissing, Tony posta una foto di Fedez e la provocazione: “Ti aspetto, Pinocchio”.

La replica di Fedez: “Arrivo”

Non si è fatta attendere la replica di Fedez che, via Instagram, ha replicato a Tony Effe con quello che sembrerebbe essere una specie di monito: “Il cane ha miagolato. Sistemati la permanente che arrivo, bellezza”. Una frase cui Fedez abbina la foto del suo dito medio.