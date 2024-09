video suggerito

Fedez riceve il Tapiro di Striscia per il dissing con Tony Effe: “In realtà sono un patatone, un cogli*ne” Questa sera in onda su Striscia La Notizia la consegna del Tapiro d’oro “personalizzato” a Fedez per il dissing con Tony Effe, che ha coinvolto anche l’ex moglie Chiara Ferragni. Per Fedez si tratta del 13esimo Tapiro in carriera. Il commento del rapper: “Non ho niente da spiegare, ma i ricciolini del Tapiro sono davvero belli”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Il dissing tra Fedez e Tony Effe è stato tra gli argomenti più chiacchierati delle ultime settimane. In ballo sono stati chiamati tantissimi vip, tra cui Taylor Mega, Chiara Biasi, l'influencer Roberryc e, ultima ma non per importanza, Chiara Ferragni. I video dei brani di botta e risposta tra i due artisti hanno collezionato milioni di visualizzazioni: proprio per questo, molti sia stata solo un’operazione di marketing. Proprio per questo, stasera a Striscia la notizia (in onda su Canale 5, alle ore 20.35) Valerio Staffelli consegnerà al rapper un Tapiro d’oro personalizzato, con dei riccioli che ricordano la capigliatura del trapper romano. E, quando Staffelli gli chiede se si crede un rapper “cattivo”, Federico risponde: "In realtà sono un patatone. Anzi, un cogli*e".

"Complimenti, il dissing ha fatto balzare il tuo album in cima alle classifiche", commenta l'inviato del celebre programma di Antonio Ricci non appena vede il rapper. "Non ho niente da spiegare, ma i ricciolini del Tapiro sono davvero belli – replica Fedez e poi ribatte – In realtà sono un patatone. Anzi, un coglione". Per Fedez si tratta del 13esimo Tapiro ricevuto in carriera. Il servizio completo sarà trasmesso questa sera a Striscia la notizia.

Cosa è successo tra Fedez e Tony Effe

Tutto era partito con un botta e risposta social dopo la pubblicazione del brano "DI CAPRIO" con Niky Savage. Fedez, poi, aveva poi deciso di togliere ogni sassolino dalla scarpa raccontando in un nuova traccia, registrata in studio davanti alla presenza di Taylor Mega, ex fidanzata di Tony Effe, tutto ciò che lo aveva spinto a "dissare" il collega. Dai messaggi non graditi all'ex moglie Chiara Ferragni agli insulti razziali, passando per la presunta "spedizione punitiva" contro Iovino sino alle presunte bugie sul suo "passato in strada". Con i brani "L'infanzia difficile di un benestante" e "Allucinazione Collettiva", alla fine, il rapper aveva sciolto ogni dubbio sui motivi per cui non andava d'accordo col cantante. Su tutti, l'aver citato i figli del rapper nei suoi dissing solo per creare hype.