Chiara Ferragni sul dissing tra Fedez e Tony Effe: "Stanca di ricevere attacchi, lasciatemi fuori" Dopo l'annuncio di Fedez riguardo l'uscita della nuova canzone che contiene numerosi attacchi a lei rivolti, Chiara Ferragni ha rotto il silenzio con due stories pubblicate su Instagram. Ricorda gli ultimi mesi "difficili" invitando sia l'ex marito che Tony Effe a lasciarla "fuori dai giochi".

A cura di Gaia Martino

Il dissing tra Tony Effe e Fedez non trova fine: nelle ultime ore, dopo la canzone Chiara, Fedez ha annunciato l'uscita imminente di un nuovo brano nel quale cita e attacca in più occasioni l'ex moglie, Chiara Ferragni. "Ti hanno mai spiegato la differenza tra un tumore e uno stron*o che è accusato di essere un truffatore?", dice rappando, e poi ancora, riferendosi al rapper romano, aggiunge: "Mi spiace che Chiara ti abbia dato confidenza, almeno con te possiamo dire che ha fatto beneficenza". Pochi minuti fa l'imprenditrice digitale ha rotto il silenzio social per chiedere, ancora una volta, di essere "lasciata fuori dai giochi".

Le parole di Chiara Ferragni

"Questa sera non uscirà l'ennesimo dissing che ha intrattenuto molto, ma una finta canzone romantica, priva di sincerità. Un palese tentativo di sfruttare il momento, un atto violento, considerando che sono stati dieci mesi molto difficili. Sto cercando di andare avanti nonostante tutto e chiedo solo di essere lasciata fuori da questi giochi" ha scritto Chiara Ferragni in una IG story, pubblicata pochi minuti fa. In un altra, ha poi aggiunto: "In molte occasioni ho scelto di restare in silenzio, forse troppe, per proteggere chi mi sta a cuore e tutelare la mia famiglia. Ma ora sono stanca. Stanca di subire attacchi gratuiti, pettegolezzi infondati e dicerie velenose. Credo sia giunto il momento di mettere un punto a tutto questo e di poter vivere serenamente, senza essere trascinata in situazioni che non mi appartengono né oggi, né mai più".

Il nuovo testo di Fedez contro Tony Effe e Chiara Ferragni

L'uscita del nuovo brano Allucinazione collettiva è in programma per questa notte, all'1:00, ma Fedez nel post-annuncio ha anticipato alcuni versi della canzone. Cita il caso Balocco accusando la moglie di essere una "truffatrice", e ancora tira in ballo l'audio contenuto in ‘Chiara', poi ironizza: "Mi spiace che Chiara ti abbia dato confidenza, almeno con te possiamo dire che ha fatto beneficenza".